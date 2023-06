FC Bayern bekommt Konkurrenz bei Vlahovic

IMAGO

Dusan Vlahovic wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Der FC Bayern wird zur neuen Saison einen Mittelstürmer verpflichten, Dusan Vlahovic gilt mittlerweile als einer der Top-Kandidaten beim Münchner Rekordmeister. Doch neue Konkurrenz kommt aus der englischen Premier League.

Der FC Bayern ist nicht der einzige Topklub, der den 23 Jahre alten Dusan Vlahovic von Juventus Turin unter Vertrag nehmen möchte, schreibt "Bild"-Reporter Christian Falk in seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside". So sollen mittlerweile auch Manchester United und der FC Chelsea ernsthaftes Interesse an einem Sommer-Transfer hegen.

Vlahovic besitzt beim italienischen Rekordmeister zwar noch einen Vertrag bis 2026, eine zeitnahe Trennung ist Berichten zufolge aber durchaus denkbar. Der Serbe hat im Juve-Dress die im Januar 2022 an die AC Florenz gezahlte Ablösesumme von über 81 Millionen Euro nie wirklich rechtfertigen können.

In 27 Serie-A-Spielen kommt der Linksfuß in der abgelaufenen Saison gerade einmal auf zehn Tore und zwei Vorlagen, Adduktorenverletzungen hatten ihn zudem immer wieder aus den Tritt gebracht.

Eintracht-Star Kolo Muani nur noch Alternative beim FC Bayern

Auch beim FC Bayern herrschten bis zuletzt wohl unterschiedliche Meinungen über die Qualität des 21-fachen Nationalspielers. Der rund ums Meisterschaftsfinale entlassene Sportvorstand Hasan Salihamidzic etwa soll Falk zufolge stets gegen eine Verpflichtung gewesen sein.

Durch das Personalbeben in der Führungsetage der Münchner herrschen mittlerweile jedoch andere Meinungen vor: Allen voran Cheftrainer Thomas Tuchel soll Dusan Vlahovic als passenden Mann für sein System auserkoren haben. Tuchel, der nach dem Gewinn der Meisterschaft nicht sofort in den Urlaub gereist, sondern gemeinsam mit den Bayern-Oberen um Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß zunächst die Kaderplanung vorantreibt, schiebe einen Transfer intern an, heißt es.

Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani sei daher auf der Wunschliste des FC Bayern auf die Seite der möglichen Alternativen gerückt.