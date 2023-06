Matthäus gibt dem BVB Transfertipps

Sebastian Räppold/Matthias Koch via www.imago-imag

Lothar Matthäus würde sich über eine Gündogan-Rückkehr zum BVB freuen

Nach dem bitteren Saisonfinale plant Borussia Dortmund in der kommenden Spielzeit einen erneuten Angriff auf Serienmeister FC Bayern. Dafür wird der BVB jedoch einige Verstärkungen verpflichten müssen. Lothar Matthäus hat den Westfalen nun einige konkrete Tipps gegeben.

Durch den drohenden Abgang von Jude Bellingham, der den Klub wohl für weit über 100 Millionen Euro Richtung Real Madrid verlassen wird, bieten sich dem BVB neue finanzielle Möglichkeiten. Geht es nach Ex-Profi Lothar Matthäus, muss diese Ablöse direkt in mehrere gute Spieler investiert werden. Das erklärte der Weltmeister von 1990 in seiner Kolumne beim Pay-TV-Sender "Sky".

Ganz vorne auf der Wunschliste des ehemaligen Nationalspielers: Ilkay Gündogan.

"Es wäre eine super Nachricht, sowohl für Borussia Dortmund als auch für die ganze Bundesliga", begrüßte Matthäus die Wechsel-Spekulationen, die von der "Bild" am Sonntagabend verbreitet wurden und ergänzte: "Jeder Star ist herzlich willkommen. Jeder große Name macht unsere Liga attraktiver. Es wäre die Rückkehr eines verlorenen Sohnes."

Matthäus: BVB benötigt "zwei, drei weitere gute Spieler"

Doch der deutsche Nationalspieler würde nicht ausreichen, um den BVB für den Abgang von Bellingham zu rüsten. "Selbst wenn er (Gündogan, Anm. d. Red.) käme, benötigt Dortmund trotzdem noch zwei, drei weitere gute Spieler, die die Mannschaft verstärken und wieder dorthin bringen, mit Bayern mithalten zu können", urteilte der 62-Jährige.

"Vielleicht schaut man noch nach einem weiteren Innenverteidiger. Ein offensiver, torgefährlicher Mittelfeldspieler könnte eine Idee sein, auch als Konkurrenz und Ergänzung zu Julian Brandt. Das könnten so die Positionen sein, auf denen man in Dortmund noch was machen kann, um nächste Saison wieder für einen packenden Titelkampf zu sorgen", so Matthäus weiter.