Bericht: Meister-Klub heiß auf Hertha-Absteiger

Dodi Lukebakio (r.) stieg in dieser Saison mit Hertha BSC aus der Bundesliga ab.

Dodi Lukebakio konnte den Abstieg von Hertha BSC aus der Fußball-Bundesliga in dieser Saison nicht verhindern. Mit in die zweite Liga wird der Stürmer der Berliner aber wohl nicht gehen. An Interessenten für Lukebakio soll es zumindest nicht mangeln.

Laut einem jüngsten Medienbericht könnte es den Angreifer zurück in seine belgische Heimat ziehen. Nach "Sky"-Informationen ist der neue belgische Meister Royal Antwerpen am gebürtigen Brüsseler interessiert.

Wie es in dem Medienbericht heißt, soll der Klub von Ex-Bayern-Star und -Wolfsburg-Trainer Mark van Bommel "sehr interessiert" sein am besten Hertha-Stürmer der abgelaufenen Spielzeit. Der Niederländer fuhr mit Royal Antwerpen am letzten Wochenende die erste belgische Meisterschaft des Klubs seit 1957 ein.

In der Abstiegssaison 2022/2023 war Lukebakio mit elf Toren in 32 Spielen der treffsicherste Spieler der Berliner. Für den 25-Jährigen war es damit die persönlich beste Bundesliga-Spielzeit, trotzdem konnte er dem Hauptstadtklub damit nicht zum Klassenerhalt verhelfen.

Lukebakio besitzt noch einen Vertrag bei Hertha BSC bis 2024

Angeblich versuchen die Berliner derzeit, den Preis für den Linksfuß noch in die Höhe zu treiben. Lukebakio besitzt noch einen laufenden Vertrag bis 2024 bei Hertha BSC, für den er 2019 zum ersten Mal im deutschen Fußball-Oberhaus aufgelaufen war.

Wie es weiter heißt, soll Royal Antwerpen bei Weitem nicht der einzige Klub sein, der Lukebakio noch auf dem Zettel stehen hat. Vereine aus der spanischen LaLiga, der italienischen Serie A sowie der französischen Ligue haben den Torjäger noch ins Visier genommen, vermeldete "Sky"-Reporter Florian Plettenberg.

Für die Vereine Fortuna Düsseldorf, VfL Wolfsburg und eben Hertha BSC lief Lukebakio seit 2018 insgesamt 144 Mal in der Bundesliga auf und erzielte dabei 35 Tore.