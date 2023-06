Schalke nimmt offenbar Schweizer Meister ins Visier

IMAGO/MANUEL GEISSER

Donat Rrudhani soll beim FC Schalke auf dem Zettel stehen

Der FC Schalke 04 hat nach dem Bundesliga-Abstieg bislang noch keinen externen Neuzugang vermelden können. Dafür mehren sich allerdings die Gerüchte um potenzielle Neuzugänge für den Ruhrgebietsklub. Zuletzt wurde Donat Rrudhani in verschiedenen Medien als mögliche Neuverpflichtung gehandelt.

Die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" griff zuletzt Medienberichte aus dem Kosovo auf, wonach der erneute Zweitligist zur Saison 2023/2024 über die Verpflichtung des 24-Jährigen nachdenke.

Donat Rrudhani steht seit dem letzten Jahr beim Schweizer Topklub BSC Young Boys unter Vertrag. Die Berner gewannen in diesem Jahr zum 16. Mal die Schweizer Meisterschaft. Rrudhani kam dabei in 25 Begegnungen zum Einsatz, sechsmal davon in der Startformation.

Er kann auf den offensiven Außenbahnen flexibel eingesetzt werden und bestritt bis dato neun A-Länderspiele für den Kosovo. In Bern besitzt er noch einen laufenden Vertrag bis 2026, müsste also durch Entrichtung einer Ablösesumme gekauft oder aber ausgeliehen werden.

Der kosovarische Fußball-Reporter Arlind Sadiku hatte die Gerüchte um das angebliche Interesse aus Deutschland an Rrudhani in Umlauf gebracht und dabei auch Bundesligist Borussia Mönchengladbach als möglichen Abnehmer genannt.

Schalke-Gerücht wohl nicht allzu heiß

Nach eigenen "WAZ"-Recherchen ist die Personalie derzeit allerdings noch nicht heiß, weder in Gelsenkirchen, noch in Gladbach.

Der Bundesliga-Absteiger hat bislang schon einige Kader-Entscheidungen für das bevorstehende Jahr in der Zweitklassigkeit bekannt gegeben. Unter anderem kehren die Leihspieler Florian Flick oder Marvin Pieringer zunächst zu den Knappen zurück, außerdem wird Stürmerstar Simon Terodde noch ein Jahr beim FC Schalke dranhängen.

Schalkes neuer Sportdirektor André Hechelmann hatte sich in den vergangenen Tagen nach seinem Amtsantritt noch verhalten gezeigt, was mögliche Neuverpflichtungen anbelangt.