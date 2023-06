Rückkehr von Schwolow zu Ex-Klub wird konkreter

IMAGO/UWE KRAFT

Alexander Schwolow spielte zuletzt beim FC Schalke 04 und bei Hertha BSC

Der SC Freiburg befindet sich nach dem Abschied Mark Flekken auf der Suche nach einem Torhüter. In diesem Zusammenhang richtet sich der Blick wohl zunehmend auf Alexander Schwolow, der bei Hertha BSC und dem FC Schalke 04 aller Voraussicht nach keine Zukunft mehr besitzt.

Laut "Sport1" befindet sich der SC Freiburg bereits im Austausch mit Schwolow. Der 31-Jährige soll einer Rückkehr ins Breisgau offen gegenüberstehen. Zuletzt hatte bereits die "Badische Zeitung" über eine mögliche Rückholaktion berichtet.

SC-Cheftrainer Christian Streich ist großer Fan von Schwolow. "Er ist in Fahrwasser gekommen, wo es für ihn nicht einfach war. Wenn man die ganze Zeit Trainerwechsel hat, trägt das nicht zur Beruhigung bei, und den Druck war er nicht gewohnt", versuchte der 57-Jährige im April zu erklären, warum sich Schwolow in Berlin und bei Schalke nicht dauerhaft durchsetzen konnte.

SC Freiburg statt Hertha BSC und FC Schalke 04?

Der Keeper war im Sommer 2020 vom SC Freiburg zu Hertha BSC weitergezogen. Ein Schritt, der sich für Schwolow nicht auszahlen sollte.

Eine Leihe zum FC Schalke 04 brachte in der abgelaufenen Saison nicht den gewünschten Erfolg. So verlor Schwolow seinen Stammplatz in der Rückrunde an S04-Urgestein Ralf Fährmann. Sein Vertrag bei Hertha BSC ist noch bis 2025 datiert. Die Berliner setzen zwischen den Pfosten auf Oliver Christensen.

Bei einer Rückkehr zum SC Freiburg, der in der kommenden Saison in der Europa League antritt, könnte Schwolow wieder regelmäßig Einsatzzeit bekommen. Der Sportclub muss einen Ersatz für Mark Flekken finden, den es zum FC Brentford in die Premier League zieht.

Müller vom VfB Stuttgart ebenfalls im Fokus

Florian Müller vom VfB Stuttgart soll sich "Bild" zufolge ebenfalls im Blickfeld der Freiburger befinden.

Der 25-Jährige spielte in der Saison 2020/21 auf Leihbasis im Breisgau, sein damaliger Stammklub Mainz 05 gab ihn anschließend für fünf Millionen Euro an den VfB Stuttgart ab.