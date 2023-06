XXL-Umbruch beim FC Bayern? Matthäus lässt aufhorchen

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Lothar Matthäus rechnet mit einem großen Umbruch beim FC Bayern

Lothar Matthäus rechnet in diesem Sommer mit einem größeren Kader-Umbruch beim FC Bayern - und stellt auch Joshua Kimmich und Leon Goretzka in Frage.

"Beim FC Bayern dreht sich das Personalkarussell mit Sicherheit deutlicher, als es der eine oder andere heute schon erkennen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass vier, fünf Spieler den FC Bayern verlassen. Und da kann sehr gut einer dabei sein, mit dem keiner rechnet", schrieb Matthäus in seiner Kolumne für das Online-Angebot des TV-Senders "Sky".

Der Rekord-Nationalspieler fragte in diesem Zusammenhang: "Was wird aus Joshua Kimmich, der unbedingt auf der Sechs spielen will? Bleibt Leon Goretzka? Wie planen Thomas Tuchel und die Klubführung mit Leroy Sané, Serge Gnabry, aber auch mit Marcel Sabitzer, Ryan Gravenberch oder Alphonso Davies?"

Zuletzt habe der FC Bayern vor allem "Nagelsmann-Spieler" verpflichtet, diese seien vom entlassenen Vorstandschef Oliver Kahn und Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic abgesegnet worden. Jetzt aber komme die "Wunschperiode" von Trainer Thomas Tuchel, der gemeinsam mit der neuen Klub-Führung intensiv in die Kaderplanung eingebunden ist.

"Wobei ich der Meinung bin, dass dieser Kader gar nicht groß verändert werden müsste. Wenn jeder Spieler das bringt, was er kann, dann spielt diese Mannschaft um den Champions-League-Titel. Da sie das nun aber im zweiten Jahr hintereinander alles andere als unter Beweis gestellt hat, wird es mit Sicherheit einschlägige Veränderungen geben", so Matthäus.

FC Bayern: Lothar Matthäus gibt Transfer-Tipps

Auf einigen Positionen beim FC Bayern sieht der 62-Jährige ein Überangebot. "Aktuell hat man schon mal zwei Torhüter zu viel, wobei ich sicher bin, dass Yann Sommer gehen will und wird, denn er möchte Spielzeit - auch mit Blick auf die Europameisterschaft. Jetzt, da Manuel Neuer so gut wie zurück ist, denke ich auch, dass es für Alexander Nübel keine Zukunft in München gibt", analysierte Matthäus.

Einen möglichen Transfer von BVB-Profi Raphael Guerreiro hinterfragte Matthäus. "Ich sehe zudem keinen Bedarf für Sabitzer, jetzt da auch Konrad Laimer kommt. Aber ich glaube schon, dass es Bewegung geben wird in Sachen Transfertätigkeiten beim FC Bayern. Und nicht nur auf der Mittelstürmer-Position."