Starke Zweifel an Nagelsmanns PSG-Tauglichkeit

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Zieht es Julian Nagelsmann zu PSG?

Zuletzt gab es übereinstimmende Berichte, nach denen Paris Saint-Germain die Fühler nach Julian Nagelsmann ausgestreckt haben soll. Doch ein mögliches PSG-Engagement des ehemaligen Trainers vom FC Bayern stößt in Frankreich auf Kritik.

Laut "fussballtransfers.de" hat PSG ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung Nagelsmanns. Auch "L'Equipe" und Transfer-Experte Fabrizio Romano berichten darüber.

Demnach gab es bereits Kontakt zum früheren Bayern-Trainer und erste Gespräche. "L'Equipe" zufolge stehen die beiden Seiten sogar kurz vor einer Einigung.

In Frankreich sorgen die Gerüchte allerdings nicht gerade für Jubelstürme - im Gegenteil. Experten sehen in Nagelsmann keinesfalls den perfekten Coach für den Pariser Scheichklub.

Die französische Trainer-Legende Guy Roux etwas sagte gegenüber "Sport1": "Jedes Mal, als ich Nagelsmann vorm Fernseher gesehen habe, hat er die Nerven verloren. Das kann bei Paris SG wohl nicht lange gut gehen. Dementsprechend sehe ich ihn als Galtier-Nachfolger eher mit Skepsis."

Dem früheren Coach von AJ Auxerre zufolge ist Nagelsmann mit seinen 35 Jahren zu jung für den Job. "PSG bräuchte eher einen Coach, der in den vergangenen Jahren viel mehr Erfahrungen sammeln konnte", betonte Roux.

"Gewisse Zweifel" an Julian Nagelsmann

Auch Ex-PSG-Profi Jimmy Algérino äußerte Bedenken. "Sollte Nagelsmann tatsächlich in Paris anheuern, müsste er als erste Hürde meistern, sich den Respekt seiner Spieler zu verschaffen, was sicherlich nicht einfach sein wird", wird der 51-Jährige von "Sport1" zitiert.

Demnach werden die Superstars um Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma oder Neymar den neuen Coach prüfen, vor allem in Stresssituationen.

"Egal wer in Paris der Trainer ist, die Spieler machen, was sie wollen, sie haben die Macht. Insofern stellt sich die Frage: Wird es Nagelsmann durch sein junges Alter gelingen, dieselbe Sprache dieser Spieler zu sprechen?", so Algérino.

Laut dem ehemaligen Verteidiger sollte das die Basis sein, "um zu sehen, ob er bei PSG Fuß fassen kann. Aber wenn ich ehrlich bin, kann man daran gewisse Zweifel haben".