BVB wohl heiß auf US-Youngster von Ex-Schweini-Klub

Brian Gutierrez soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist auf der Suche nach neuen Offensiv-Talenten offenbar in den USA fündig geworden. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Nach Informationen der englischen Zeitung "Daily Mail" gehört der deutsche Vizemeister nämlich zu einer ganzen Reihe von Topklubs, die an Brian Gutierrez von Chicago Fire interessiert sein sollen.

Der 19-Jährige gilt als eines der größten Mittelfeldtalente in der US-amerikanischen Major League Soccer. Bei Chicago Fire ist der Teenager längst zu einer festen Größe im Mittelfeld geworden, bringt es schon auf 71 Einsätze in der MLS.

Von seinem Klub wurde ihm zuletzt die Freigabe für die U20-Weltmeisterschaft verweigert. Zu wichtig ist das Eigengewächs des Ex-Klubs von Bastian Schweinsteiger mittlerweile.

Gutierrez auch bei BVB-Konkurrent auf dem Zettel

Neben Borussia Dortmund soll Gutierrez auch bei anderen Spitzenvereinen aus Europa weit oben auf dem Zettel stehen. So ist dem Zeitungsbericht zufolge aus England auch Manchester United am Mittelfeldmann dran. Aus Schottland werden zudem die Rangers aus Glasgow gehandelt, aus Spanien soll der FC Girona dran sein.

Und auch in der Bundesliga gibt es wohl einen Mitbewerber um Gutierrez, der in Kürze sein Debüt für die US-amerikanische A-Nationalmannschaft feiern dürfte. RB Leipzig hat demnach ebenfalls seine Fühler nach dem Youngster ausgestreckt.

Gutierrez bestreitet derzeit schon seine vierte Saison in der MLS, hat in der Jahresliga schon 15 Einsätze im laufenden Kalenderjahr bestritten. Er gilt als sehr wendiger Spieler, der mit einer hohen Passquote, schneller Ballverarbeitung und guten Laufwegen punktet.

Mit Chicago Fire spielt Gutierrez bislang eine schwache Saison, der Klub aus Illinois konnte lediglich drei seiner bislang 16 Saisonspiele in der MLS für sich entscheiden und läuft den Playoff-Plätzen deutlich hinterher.