Bericht: Transfer-Poker des FC Bayern "eingefroren"

IMAGO

Dusan Vlahovic ist ein Stürmerkandidat des FC Bayern

Der FC Bayern sucht nach einem neuen Torjäger. Dusan Vlahovic von Juventus Turin ist in diesem Zusammenhang in den Fokus gerückt. In dem Transfer-Poker droht aber offenbar eine Hängepartie.

Laut "Tuttosport" ist die Situation rund um Vlahovic "eingefroren". Zuletzt hatten die Gerüchte rund um eine Verpflichtung des FC Bayern wieder an Fahrt aufgenommen.

Erst vor Kurzem hatte das Blatt von einem ersten Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro für Vlahovic berichtet. Der "Corriere della Sera" legte anschließend nach. Die Münchner Bosse sollen ihren Kollegen von Juventus Turin 60 Millionen Euro, inklusive Bonuszahlungen, geboten haben.

Der italienische Rekordmeister hatte erst im Januar 2022 rund 81 Millionen Euro für Vlahovic an die AC Florenz überwiesen.

FC Bayern schielt wohl auf Kolo Muani

"Tuttosport" zufolge richtet der FC Bayern seinen Blick aber insbesondere auf Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt. Der SGE-Angreifer befindet sich bereits seit Wochen im Blickfeld des deutschen Rekordmeisters. Zwischen den beiden Bundesligisten stehen aber noch harte Verhandlungen bevor.

"Ich gebe ihn nicht in den Markt und will ihn auch nicht transferieren. Mein Ziel ist, dass Randal bei uns bleibt", stellte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche kürzlich im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" unmissverständlich klar.

FC Bayern muss offenbar Mega-Summe in die Hand nehmen

Kolo Muani war erst im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Nantes zur Eintracht gewechselt. Da der französische Nationalspieler in der Main-Metropole noch einen langfristigen Vertrag bis 2027 besitzt, hält die SGE die Zügel in der Hand.

Der FC Bayern müsste für Kolo Muani folglich tief in die Tasche greifen. Medienberichten zufolge könnte Eintracht Frankfurt letztlich sogar eine dreistellige Millionensumme für den 24-Jährigen aufrufen.