Bayern-Flirt übt offenbar schon Deutsch

IMAGO/Andrea Staccioli / Insidefoto

Declan Rice (links) wird beim FC Bayern hoch gehandelt

Declan Rice könnte der Königstransfer des FC Bayern in diesem Sommer werden. Doch vorher soll der defensive Mittelfeldspieler West Ham United gegen Florenz zum Titel in der Conference League führen. An seinen Deutschkenntnissen feilt er offenbar schon.

Declan Rice marschierte mit schelmischem Grinsen auf den Trainingsplatz von West Ham United, dann sendete er mit prägnantem britischem Akzent ein deutsches "Guten Morgen" in die Fußballwelt - und ließ Transferexperten sowie Fans von Bayern München mit Schnappatmung zurück.

Lernt der englische Top-Sechser denn tatsächlich schon Deutsch für einen Sensationstransfer zum Rekordmeister? Das 14-sekündige Tiktok-Video seines Klubs heizte die Spekulationen jedenfalls gehörig an.

Trainer über Bayern-Flirt: "Die Wahrscheinlichkeit, dass er geht, ist groß"

Doch bevor der sündhaft teure Poker so richtig Fahrt aufnimmt, befindet sich Rice noch auf einer großen Mission. Am Mittwoch (21:00 Uhr/RTL) will er seinen Herzensverein West Ham aus einer 43-jährigen Leidenszeit befreien. Gegen den AC Florenz soll im Finale der Conference League in Prag der erste Titel seit dem FA Cup im Jahr 1980 her. Er beschäftige sich "nicht" damit, ob das sein letztes Spiel für die Hammers sein könnte, betonte Rice schmallippig.

Der Kontrakt läuft noch ein Jahr, in diesem Sommer können die Nordlondoner letztmals eine dicke Ablöse kassieren. "Die Wahrscheinlichkeit, dass er geht, ist groß", sagte Teammanager David Moyes.

Und die Münchner sind laut übereinstimmenden Medienberichten mittendrin im Wettbieten. Trainer Thomas Tuchel soll den Wunsch nach einem robusten Sechser als Partner von Joshua Kimmich hinterlegt haben - Rice sei dabei die favorisierte Lösung.

Zahlt der FC Bayern die verlangte dreistellige Millionensumme?

Der Bayern-Coach soll schon mit dem 1,88 Meter großen englischen Nationalspieler telefoniert haben. Zudem habe sich vor dem Münchner Bosse-Beben gar eine Delegation um Hasan Salihamidzic, Mario Neppe und eben Tuchel mit Rice und dessen Vater in London getroffen.

Doch die Hürden sind groß: Da wäre zum einen die dreistellige Millionensumme, die der Europapokalsieger der Pokalsieger von 1965 wohl als Ablöse aufruft. Zum anderen gibt es enorme Konkurrenz aus der Premier League, vor allem der FC Arsenal macht längst ernst.

Schließlich vereint der gebürtige Londoner mit irischen Wurzeln mit seinen gerade einmal 24 Jahren Führungsstärke, Qualitäten als Balleroberer, Robustheit sowie ein sehr feines Passspiel. Den Bayern steht ein schwieriger Poker bevor - nach der Titel-Mission von Rice in der Conference League wird das Wettbieten endgültig starten.