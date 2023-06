Heftige Kritik an HSV-Coach Walter: "Völlig übertrieben"

IMAGO/ABS Michael Schwarz

Tim Walter bleibt Trainer des HSV

Obwohl der Hamburger SV unter Tim Walter zum zweiten Mal den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hat, darf der Trainer bleiben. Der 47-Jährige ist dennoch nicht unumstritten. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen schoss nun scharf gegen den HSV-Coach.

"Manchmal habe ich aber den Eindruck, dass Tim Walter denkt, dass 54.000 Menschen wegen ihm ins Stadion kommen", teilte Bruchhagen in einem Interview mit "Sky" aus.

Der 74-Jährige lederte weiter: "So wie er sich selbst darstellt ist das sehr exaltiert und völlig übertrieben."

Außerdem gefällt Bruchhagen Walters "Art der übertriebenen Selbstdarstellung" nicht. Dass der Coach am Spielfeldrand nahezu jeden Einwurf kommentiert und immer wieder an den Schiedsrichtern "rummäkelt", passt dem Ex-Vorstandsvorsitzenden ebenfalls nicht.

"Die Körpersprache eines Bundesligatrainers stellt sich aus meiner Sicht anders da. Hier sollte Walter an sich arbeiten", urteilte Bruchhagen.

Trotz der heftigen Kritik findet Bruchhagen die Entscheidung, an Walter festzuhalten, richtig. "Er hat eine Wagenburg, ein Image aufgebaut, das beim Publikum sehr gut angekommen ist", so der Ex-Funktionär.

Insgesamt spreche vieles dafür, dass man beim HSV weiter auf Kontinuität setzt. "Mir würde es aber gut gefallen, wenn Tim Walter sich ein bisschen zurücknehmen würde", schränkte Bruchhagen allerdings ein.

Walter bleibt "selbstverständlich" HSV-Trainer

Klub-Vorstand Jonas Boldt hatte nach der 1:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart im Relegationsrückspiel klargestellt, dass Walter "selbstverständlich" im Amt bleibt.

"Wir haben ein Fundament gebaut, das dem Verein sehr, sehr gut tut. Das heißt nicht, dass alles perfekt ist. Aber vieles eben richtig gut funktioniert hat." Und darauf "gilt es, aufzubauen", betonte der 41-Jährige.

In seinen fünf Jahren in der 2. Liga wurde der HSV drei Mal Vierter, unter Walter scheiterten die Hanseaten nun zwei Mal in der Relegation an der Rückkehr in die Bundesliga.