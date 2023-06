Insider verrät: Declan Rice lehnt Bayern-Wechsel ab

IMAGO/Paul Chesterton

Declan Rice wird als Neuzugang des FC Bayern gehandelt

Englands Mittelfeldstar Declan Rice ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge einer der Wunschspieler des FC Bayern. Nun machen allerdings Gerüchte die Runde, nach denen der 24-Jährige überhaupt nicht nach München wechseln will.

Wie der "Transferexperte" Dean Jones im "Ranks FC Ultras"-Podcast erklärte, ist Declan Rice von dem Gedanken an einen Wechsel zum FC Bayern gar nicht so angetan. Der Mittelfeldspieler habe nicht das Verlangen nach einem Transfer zum deutschen Rekordmeister, sagte der Journalist. Stattdessen wolle Rice lieber zu einem anderen Klub wechseln.

"Ich sage nicht, dass es [ein Wechsel zum FC Bayern] unmöglich ist, denn nichts ist unmöglich. Aber was ich weiß, ist, und ich kenne Leute, die Declan Rice sehr nahestehen, dass einer von ihnen mich ausgelacht hat, als ich ihn gefragt habe, ob er nach München wechselt. Declan ist sehr heimatverbunden. Und das will er nicht hinter sich lassen", suggerierte Jones, dass Rice womöglich doch in der Premier League bleiben wird.

Sollte es tatsächlich so kommen, wäre das für den deutschen Rekordmeister aus München ein durchaus herber Schlag, schließlich gilt Rice als einer der Wunschspieler von Thomas Tuchel. Der FC Bayern soll bereits vor einiger Zeit Kontakt zum Lager von Rice aufgenommen und einen Transfer ausgelotet haben.

Arsenal als größter Konkurrent des FC Bayern

Bis zu einem Vollzug galt der Weg zuletzt aber noch als sehr weit. Größter Knackpunkt dabei war die Ablösesumme, die im dreistelligen Millionenbereich liegen soll. Ein Betrag, den auch der FC Bayern nicht so einfach stemmen kann - zumal die Münchner auch noch einen neuen Stürmer suchen, der ebenfalls kein Schnäppchen werden wird.

Als größter Konkurrent im Werben um Rice gilt derzeit der FC Arsenal. Auch die Gunners suchen einen zweikampfstarken Abräumer. Vorteil für Rice: Sollte er zum FC Arsenal wechseln, könnte er in London bleiben. Eine Perspektive, die durchaus ihren Reiz hat - und den FC Bayern am Ende womöglich mit leeren Händen dastehen lässt.