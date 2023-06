Offiziell! "Vorbild" verlängert beim FC Schalke 04

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Michael Langer (2.v.r.) hat beim FC Schalke 04 verlängert

Im Sommer 2017 wechselte Michael Langer vom schwedischen Erstligisten IFK Norrköping zum FC Schalke 04, wo der Österreicher als dritter Torwart agiert und vor allem aufgrund seiner Erfahrung geschätzt wird. Nun ist klar, der 38-Jährige bleibt Königsblau auch 2023/24 treu.

Michael Langer hat seinen auslaufenden Vertrag beim FC Schalke 04 um eine weitere Spielzeit verlängert. Das gaben die Knappen am Dienstag offiziell bekannt.

"Die abgelaufene Saison hat erneut gezeigt, wie sehr Michael das Team unterstützt und wie wichtig er für die Mannschaft ist. Er geht in jeder Situation professionell voran", lobt Schalke neuer Sportdirektor André Hechelmann den Routinier in einer Mitteilung auf "schalke04.de". Und weiter: "Zudem verfügt er über eine Menge Erfahrung und weiß, was uns im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga erwarten wird. Gerade für unsere jungen Spieler soll er auch künftig ein Ansprechpartner und Vorbild sein."

Langer, der in seiner Karriere unter anderem bereits beim VfB Stuttgart, dem SC Freiburg sowie in Norwegen und den USA unter Vertrag stand, absolvierte für S04 bislang lediglich fünf Pflichtspiele und kassierte dabei satte 15 Gegentore. Der Verein hebt dennoch immer wieder hervor, dass der ehemalige österreichische Jugendnationalspieler eine wichtige Rolle einnimmt.

Trainer Thomas Reis ist ebenfalls sehr erfreut darüber, dass er weiter auf seinen Keeper bauen kann. "Michael gibt in jedem Training alles und hat immer den Anspruch, noch ein bisschen besser zu werden. Er ist ein wichtiger Teil des Torhüter-Teams, hat ein feines Gespür für seine Teamkollegen und zudem immer ein offenes Ohr. Ich freue mich sehr, dass er an Bord bleibt und ich weiter auf ihn zählen kann", hebt Reis hervor, wie positiv Langer auf das Mannschaftsgefüge einwirkt.

Auch der Schlussmann selbst kommt in der Mitteilung der Gelsenkirchener zu Wort: "Als ich vor sechs Jahren auf Schalke unterschrieben habe, hätte ich mir nie erträumen lassen, dass meine Reise auf Schalke so lange andauert. Umso schöner ist es, dass es so gekommen ist. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich ein weiteres Jahr für den Klub auf dem Rasen stehen kann – ich identifiziere mich total mit dem Verein und seinen Werten."