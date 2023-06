Hertha verspricht sich Transfer-Gewinn mit Abwehrspieler

IMAGO/kolbert-press/Peter Fastl

Agustín Rogel von Hertha BSC im Zweikampf mit Sadio Mané vom FC Bayern

Der Kader von Bundesliga-Absteiger Hertha BSC steht in diesem Sommer auf dem Prüfstein. Zahlreiche Profis sollen zu Geld gemacht werden, an der Spree wird wohl ein großer Umbruch über die Bühne gehen. Die Situation eines Abwehrspielers, der erst in der letzten Saison nach Berlin kam, ist völlig offen.

Für gerade einmal 400.000 Euro war Agustín Rogel im vergangenen Sommer vom argentinischen Erstligisten Estudiantes zu Hertha BSC gewechselt. Der 25 Jahre alte Abwehrmann aus Uruguay unterschrieb bei den Hauptstädtern einen Vierjahresvertrag, langfristig sollte er für mehr Stabilität in der Hertha-Defensive sorgen.

In seiner Debütsaison in der Bundesliga gelang dies nur in Teilen. Rogel kam auf immerhin 20 Einsätze, 14 Mal stand er in der Startelf. Festspielen konnte sich der A-Nationalspieler, der im vergangenen September sein erstes Länderspiel für die Himmelblauen absolvierte, unter den Trainern Sandro Schwarz und Pál Dárdai jedoch nicht.

Trotz Interesse: Rogel will bei Hertha BSC bleiben

Die Kaderplaner bei Hertha BSC um Sportdirektor Benjamin Weber und Lizenzspielerleiter Andreas "Zecke" Neuendorf werden sich in den kommenden Wochen wohl jedes Angebot anhören, das für Berliner Spieler eintrifft. "Bild" zufolge ist auch Rogel nicht unverkäuflich. Bei einer Millionen-Ablöse würde man den Defensivspieler abgeben, um einen Transfergewinn zu machen.

Lose Anfragen aus dem Ausland sollen die Kaderplaner bereits erreicht haben, nicht näher genannte Erstliga-Klubs aus Brasilien und den Niederlanden sollen Interesse zeigen. Zudem habe Rogel dem Bericht zufolge auch einen Markt in Italien.

"Bild" zufolge drängt der Spieler selbst jedoch keineswegs auf einen Abschied. Er wolle mit Hertha BSC in der kommenden Spielzeit den direkten Wiederaufstieg schaffen. Rogel habe dies Sportdirektor Weber schon direkt nach dem letzten Spiel in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt.