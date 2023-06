Überraschende Laimer-Pläne beim FC Bayern

IMAGO/Gabor Krieg

Pokalsieger Konrad Laimer wird wohl zum FC Bayern wechseln

Konrad Laimer wird von Pokalsieger RB Leipzig zu Meister FC Bayern wechseln, wie bereits seit mehreren Monaten übereinstimmend berichtet wird. In München soll der Österreicher aber angeblich nicht auf seiner Stammposition im zentralen Mittelfeld eingeplant sein.

Noch bevor der Wechsel von Konrad Laimer zum FC Bayern offiziell verkündet wurde, wird über die mögliche Rolle des 26-Jährigen im Münchner Kader spekuliert. Denn: Der gelernte zentrale Mittelfeldspieler ist für die Kaderplaner des Rekordmeisters nach Angaben der "Abendzeitung" überraschenderweise auch auf einer ganz anderen Position ein Option.

Demnach traut man Laimer zu, als Rechtsverteidiger in der Viererkette spielen zu können. Er bringe sowohl das nötige taktische Verständnis als auch die spielerische Klasse sowie die geforderte Schnelligkeit mit, heißt es.

Der 24-fache österreichische Nationalspieler hat in seiner bisherigen Laufbahn tatsächlich schon mehrere Spiele als Rechtsverteidiger absolviert. Vor allem unter dem ehemaligen Leipziger Trainer Ralph Hasenhüttl war Konrad Laimer in der Bundesliga-Saison 2017/18 als rechter Part einer Viererkette eingesetzt worden. Auch wenn er sich bei den Roten Bullen in den letzten Jahren als spielstarker Achter im Mittelfeld festgespielt hat, käme die Umstellung also nicht aus heiterem Himmel.

Darum könnte die Umstellung beim FC Bayern Sinn ergeben

Warum Laimer als Rechtsverteidiger für den FC Bayern eingesetzt werden könnte, liegt auf der Hand: In Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ryan Gravenberch und Leih-Rückkehrer Marcel Sabitzer verfügt Cheftrainer Julian Nagelsmann bereits über vier zentrale Mittelfeldspieler. Zudem planen die Münchner, sich im defensiven Mittelfeld noch einmal auf dem Transfermarkt zu verstärken.

Auf der rechten Abwehrseite hingegen könnte hingegen bald eine große Lücke klaffen: Benjamin Pavard, ohnehin zuletzt als Innenverteidiger eingesetzt, drängt Berichten zufolge auf einen Abschied, auch Noussair Mazraoui liebäugelt nach "kicker"-Angaben mit einer Luftveränderung. Leihspieler Joao Cancelo hingegen wird den FC Bayern wohl wieder verlassen.

Blieben nur noch der kroatische Nationalspieler Josip Stanisic, der sich noch nicht nachhaltig den Platz in der Stammformation erarbeiten konnte, sowie der Senegalese Bouna Sarr.