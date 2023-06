Ajax-Rückkehr eine Option für Bayern-Profi

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Die Bayern-Profis Gravenberch, de Ligt, Blind und Mazraoui haben früher allesamt in Amsterdam gespielt

Der FC Bayern hat sich in den vergangenen Transferperioden mehrfach beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam bedient. Im Sommer könnte ein Wechsel von München nach Amsterdam vollzogen werden.

Noch-Bayern-Profi Daley Blind will eine Rückkehr zu Ajax Amsterdam nicht ausschließen. "Dazu kann ich nicht viel sagen. Ich kann sagen, dass Ajax immer mein Verein ist und die Tür für mich immer offen steht", sagte der 33-Jährige mit "Today Inside". Blind kündigte an: "Es wird viel passieren. Ich werde alles zusammenbringen und eine hoffentlich gute Entscheidung treffen."

Der Defensivallrounder hatte seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam im Winter nach einem öffentlich ausgetragenen Streit mit den Klub-Verantwortlichen aufgelöst. Anschließend unterschrieb er einen Halbjahresvertrag beim FC Bayern.

In München war der Niederländer vor allem wegen der Kreuzbandverletzung von Lucas Hernández und Noussair Mazraouis Herzbeutel-Entzündung verpflichtet worden. Dennoch kam Blind in der Rückrunde in nur fünf Pflichtspielen zum Einsatz, nur einmal stand er in der Startelf der Münchner. Der neue Cheftrainer Thomas Tuchel verzichtete gar völlig auf die Dienste des Linksfußes.

Blind gratuliert Antwerpen zum Double

Dass die Zusammenarbeit nach der Saison schon wieder endet, ist aufgrund der enttäuschenden Halbserie beschlossene Sache.

Neben einer Rückkehr zu Ajax Amsterdam ist Medienberichten zufolge ein Wechsel zum frischgebackenen Double-Sieger Royal Antwerpen möglich, wo der einstige Bayern-Profi Mark van Bommel als Trainer und der langjährige Ajax-Manager Marc Overmars als Sportdirektor arbeiten. Kontakt zu Overmars bestehe, so Blind: "Ich habe ihm zur Meisterschaft und zum Double gratuliert. Es ist fantastisch, wie sie das dort geschafft haben."

Zu den Wechselgerüchten wollte sich Blind allerdings nicht weiter äußern. Berücksichtigen wird er derweil, künftig wieder etwas näher an der Heimat leben zu können. Das wäre sowohl in Antwerpen als auch in Amsterdam gegeben.