"Interner" BVB-Favorit aufs Kapitänsamt enthüllt

IMAGO/Revierfoto

Verzichtet Marco Reus auf das Kapitänsamt beim BVB?

Ende April 2023 bestätigte Borussia Dortmund, dass BVB-Urgestein Marco Reus dem Klub auch in der Saison 2023/24 erhalten bleibt. Dass Reus den Borussen auch mit 34 Jahren noch beim nächsten Versuch, den FC Bayern zu stürzen, helfen kann, ist unumstritten, klare Stammkraft ist der Routinier aber wohl nicht mehr. Ein Umstand, der angeblich zu einer Neuvergabe des Kapitänsamtes führen könnte.

Seit 2018 führt Marco Reus den BVB als Kapitän aufs Feld, wirklich unumstritten war der Offensivspieler aufgrund seiner eher zurückhaltenden Art in dieser Funktion nie. Nun soll der zweifache deutsche Fußballer des Jahres mit dem Gedanken spielen, sein Amt freiwillig niederzulegen.

In der spielfreien Zeit soll sich Reus aktuell mit Überlegungen herumschlagen, die Kapitänsbinde weiterzureichen. Das will die "Sport Bild" erfahren haben. Demnach genießt der deutsche Ex-Nationalspieler auch ohne das Stückchen Stoff "hohes Ansehen" in der Kabine, ist aber nicht mehr in der ersten Elf gesetzt. Dass man in Dortmund daher einen neuen Spielführer installieren will, soll "immer wahrscheinlicher werden", heißt es.

Ex-BVB-Keeper traut Kobel das Amt zu

Ein interner Favorit soll sich auch schon herauskristallisiert haben: Keeper Gregor Kobel. "Ich traue ihm das Kapitänsamt auf jeden Fall zu. Ich weiß, dass es nicht immer gern gesehen ist, dass Torhüter die Binde tragen. Manuel Neuer trägt aber schon jahrelang beim FC Bayern die Kapitänsbinde, und auch ich habe in Dortmund die Binde getragen, wenn Sebastian Kehl verletzt war", zitiert die Sportzeitschrift in diesem Zusammenhang Ex-BVB-Keeper Roman Weidenfeller.

Neben Kobel soll auch Niklas Süle ein Kandidat für den Kapitänsposten sein.

Veränderungen wird es wohl auch im Mannschaftsrat geben. Jude Bellingham wird wohl zu Real Madrid wechseln und seinen Platz daher verlieren. Dem Bericht zufolge plant man bei den Schwarz-Gelben, dass Nico Schlotterbeck, Sébastien Haller und Julian Brandt mehr Verantwortung übernehmen.

Auf dem Prüfstand könnte daher auch die Rolle von Mats Hummels als Vizekapitän stehen.