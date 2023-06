BVB im Transfer-Poker um Gündogan außen vor?

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Ilkay Gündogan kehrt wohl nicht zum BVB zurück

Kehrt Ilkay Gündogan im Sommer zu Borussia Dortmund zurück? In den vergangenen Tagen kursierten Gerüchte über ein mögliches BVB-Comeback. Allerdings läuft es beim Nationalspieler wohl auf ein Rennen zwischen drei anderen Klubs hinaus.

Wie "Sport Bild" berichtet, wird Gündogan in der kommenden Saison aller Voraussicht nach bei Manchester City, dem FC Arsenal oder FC Barcelona spielen.

Der 32-Jährige besitzt beim englischen Double-Sieger nur noch einen Vertrag bis zum Sommer. Wie es für den zentralen Mittelfeldmann anschließend weitergeht, steht bis dato nicht fest.

Manchester City will Gündogan gerne für weitere Jahre binden. Der FC Arsenal sowie der FC Barcelona sollen derweil auf eine ablösefreie Verpflichtung schielen. Zuletzt hatte "Bild" berichtet, dass zudem ein BVB-Comeback durchaus im Bereich des Möglichen liege. Gündogan hatte zwischen 2011 und 2016 für Borussia Dortmund gespielt.

Keine Gündogan-Rückkehr zum BVB?

"Sport Bild" zufolge befindet sich der BVB aber nicht im Rennen um den deutschen WM-Fahrer. Erst kürzlich hatte "Sky" berichtet, dass ein Wechsel zum deutschen Vize-Meister "unrealistisch" sei.

Aus sportlicher Sicht spricht viel für einen Verbleib bei Manchester City. Das Team von Trainer Pep Guardiola konnte bereits die Premier League sowie den FA Cup gewinnen. Am Samstagabend (21 Uhr im LIVE-Ticker) winkt dann auch noch der langersehnte Triumph in der Champions League.

Gündogan spürt Wertschätzung von Manchester City

Gündogan lässt seine sportliche Zukunft weiter offen. "Es ist noch nichts entschieden", verriet der DFB-Star nach dem 2:1-Sieg gegen Manchester United im Finale des FA Cup dem Sender "BBC": "Wir werden sehen, was passieren wird."

Seine Zukunftsentscheidung hänge nicht von Titelgewinnen wie am vergangenen Samstag ab, stellte der Spielmacher klar. "Ich brauche solche Tage nicht, um mich in diesem Klub wertgeschätzt oder besonders zu fühlen. Das weiß ich auch so. Deswegen bin ich schon seit sieben Jahren hier - mit allen Höhen und Tiefen, die ich bisher hatte", so Gündogan.