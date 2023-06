Kein Wechsel zum FC Bayern? Krösche winkt Verlängerung

IMAGO/Florian Ulrich

Markus Krösche wechselte von RB Leipzig zu Eintracht Frankfurt

Markus Krösche wird dieser Tage mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Allerdings könnte die Zukunft des Funktionärs weiter bei Eintracht Frankfurt liegen - und zwar langfristig.

"Sport Bild" zufolge denkt der SGE-Aufsichtsrat über eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Krösche nach. Eine Übereinkunft sei noch während der Sommerpause möglich, heißt es in dem Bericht weiter.

Der 42-Jährige ist seit 2021 der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. In seiner ersten Saison feierte Krösche mit den Hessen gleich den Gewinn der Europa League. Zudem gelangen dem Kaderplaner Transfer-Coups wie die Verpflichtungen von Randal Kolo Muani oder Mario Götze.

Kein Wunder, dass Krösche bereits mit anderen Klubs in Verbindung gebracht wird. Nach dem Aus von Hasan Salihamidzic beim FC Bayern wird sein Name unter anderem in München gehandelt.

"Du kannst gewisse Dinge nicht verhindern, dazu gehören Spekulationen. Aber ich habe schon vor Wochen gesagt, dass die Eintracht mein Fokus ist und dass es mir unheimlich viel Spaß macht, hier zu arbeiten", reagierte Krösche im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Wir hatten zwei spannende Jahre hier, und ich freue mich auf alles, was kommt."

"Keine Ausstiegsklausel" bei Eintracht Frankfurt

Krösche besitzt bei Eintracht Frankfurt noch ein Arbeitspapier bis 2025. Der Sportvorstand habe "keine Ausstiegsklausel" in seinem Vertrag, betonte Frankfurts Aufsichtsratsboss Philip Holzer bei "Bild".

Krösche sei "ein wesentlicher Baustein für unsere Erfolge in den vergangenen zwei Jahren". "Wir wissen aus den Gesprächen mit ihm, dass er sich nicht mit einem Wechsel beschäftigt und sich ausschließlich auf seine Arbeit in Frankfurt konzentriert", meinte der 57-Jährige.

Mit einer vorzeitigen Verlängerung könnte Eintracht Frankfurt ein klares Zeichen an die möglichen Interessenten senden.