Schalkes Polter spricht über seinen "schlimmsten Tag"

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Stieg mit dem FC Schalke 04 ab: Sebastian Polter

Bei Angreifer Sebastian Polter wirkt der Bundesliga-Abstieg des FC Schalke 04 noch immer nach.

"Das meiste habe ich inzwischen weggesteckt. Aber solch eine große Enttäuschung war Neuland für mich. Ich bin noch nie abgestiegen, hatte mit meinen Vereinen immer das Ziel, den Klassenerhalt, erreicht. Ich musste viel verdauen", schilderte der 32 Jahre alte Profi gegenüber "Sport Bild".

Polter ergänzte: "Auch wenn ich jetzt die Bilder sehe, tut es noch weh. Aber man soll ruhig Schmerzen zulassen."

In seiner Karriere stellt der bittere Sturz in die Zweitklassigkeit mit Schalke einen neuen Tiefpunkt dar, gab der Routinier zu: "Es war der schlimmste Tag. Verletzungen sind auch immer ein herber Rückschlag. Aber das betrifft dann mich persönlich. Hier sind viele Menschen involviert. Das spürt man viel intensiver."

Auch in der S04-Umkleide herrschte laut Polter Schockstarre. "Es saßen alle in der Kabine, und kaum einer hat etwas gesagt. Alle waren niedergeschlagen. Auch im Bus und Flieger nach Hause gab es keine großen Gespräche."

Etwas später sei dann aber die Erkenntnis gereift, "dass wir auf die Rückrunde stolz sein können und dass wir das Saisonziel aufgrund der schlechten Hinrunde verfehlt haben", schilderte Polter.

FC Schalke 04: Sebastian Polter hofft auf "Extra-Power für den Aufstieg"

Der frühere Bochumer blickte aber auch schon wieder nach vorne. Mut mit Blick auf das erklärte Saisonziel direkter Wiederaufstieg in der 2. Liga machen ihm gleich mehrere Faktoren Mut: "Nach dem letzten Abstieg waren viele wichtige Spieler weg. Jetzt haben wir mit Ralf Fährmann, Marcin Kaminski, Dominick Drexler, Danny Latza, Simon Terodde und mir ein starkes Gerüst. Neue Spieler können sich an uns orientieren. Das gibt Stabilität, wenn es mal nicht so laufen wird. Zudem werden wir 17 volle Heimspiele und viele Fans bei Auswärtsspielen haben. Das ist die gewisse Extra-Power für den Aufstieg."

Polter selbst setzte sich eine konkrete Zielmarke für die kommende Saison im Unterhaus: "Ich hatte in der 2. Liga bei Union 14 Saisontore und sieben Vorlagen. Die Marken will ich knacken."