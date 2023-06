Bellingham-Transfer bremst den BVB aus

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Jude Bellingham steht vor seinem Abschied vom BVB

Dass Jude Bellingham Borussia Dortmund in Kürze verlassen und dem BVB wohl mindestens 100 Millionen Euro in die Taschen spülen wird, ist längst kein Geheimnis mehr. Zumal sich die Schwarz-Gelben in einer durchaus komfortablen Verhandlungsposition befinden und ihre Forderungen wohl nicht erheblich mindern müssen. Völlig unproblematisch ist die Situation für die Borussen allerdings nicht.

Wie die "Sport Bild" berichtet, kann der BVB nämlich erst so richtig auf dem Transfermarkt investieren, wenn die zu erwartende Mega-Ablöse für Jude Bellingham auf das Konto eingegangen ist. Vorher sind den Dortmundern weitestgehend die Hände gebunden.

Der Bericht führt als Beispiel den Poker um Edson Álvarez von Ajax Amsterdam an. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl soll bereits Verhandlungen mit dem Mexikaner geführt haben, für etwa 35 Millionen Euro soll der Mittelfeldabräumer den Ruhrpottklub verstärken.

Sollte der BVB allerdings nicht bald Nägel mit Köpfen machen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch die finanziell auf Rosen gebettete Konkurrenz aus der englischen Premier League ihre Bemühungen intensiviert, Álvarez letztlich auf die Insel wechselt.

Diese Position hat Priorität beim BVB

Auch die anderen Planstellen im Kader können erst angegangen werden, wenn die Bellingham-Millionen im schwarz-gelben Sack sind.

Priorität, so "Sport Bild", hat dann die Verpflichtung eines neuen Mittelfeld-Strategen. Zudem soll man in Betracht ziehen, einen neuen Rechtsverteidiger zu verpflichten. Für letztere Position könnte Ivan Fresneda vom FC Villarreal eine Option sein. Seit Monaten kursieren Gerüchte um den BVB und den 18-jährigen Spanier.

Für das Mittelfeldzentrum soll man eine Rückkehr von Ilkay Gündogan diskutieren. Dass der ManCity-Kapitän aber wirklich noch einmal beim BVB anheuert, erscheint aufgrund weiterer sehr prominenter Interessenten und vermutlich enormer Gehaltsforderungen eher unwahrscheinlich.

Wann der Bellingham-Abgang verkündet wird, ist noch völlig offen. Seit Tagen wird zwar berichtet, ein Transfer zu Real Madrid befinde sich auf der Zielgeraden. Allerdings dürfte man auch in der spanischen Hauptstadt wissen, dass man in Dortmund nicht ewig warten kann. Ein Umstand, der den Preis durchaus etwas drücken könnte.