USA oder Barca statt Wüste? Messi-Hammer bahnt sich an

IMAGO/Sebastian Frej

Lionel Messi hat PSG nach zwei Jahren wieder verlassen

Um Weltmeister Lionel Messi ist nach dem Abschied von PSG ein wahres Wettbieten entbrannt. Drei Optionen hat der Argentinier auf dem Tisch, nun soll sich eine Tendenz abzeichnen.

Ein Wechsel in die US-amerikanische MLS zu Inter Miami, eine Rückkehr zum FC Barcelona oder doch ein Mega-Deal mit einem Klub aus Saudi-Arabien: Die Auswahlmöglichkeiten für Lionel Messi könnten unterschiedlicher kaum sein. Klar ist, dass der 35-Jährige in jedem Fall einen neuen Millionen-Vertrag abschließen wird, längst übertreffen sich die Offerten.

Anfang Mai wurde öffentlich, dass Al Hilal aus der Hauptstadt Riad, mittlerweile zu 75 Prozent in den Händen des saudischen Staatsfonds, Messi ein Angebot unterbreitet hat, das jegliche Dimensionen sprengt. Demnach soll der Argentinier unglaubliche 400 Millionen Euro verdienen - pro Jahr.

Der Plan: Nach Cristiano Ronaldo, der im Winter bei Al Nassr anheuerte, und Karim Benzema, der am Dienstag seinen Wechsel zu Meister Al Ittihad verkündete, soll in Messi der nächste Superstar die Werbetrommel für den Wüstenstaat rühren, um im Jahr 2030 die Weltmeisterschaft nach Saudi-Arabien zu holen.

FC Barcelona kämpft um Lionel Messi

Dass Messi den Lockrufen aus der Wüste womöglich erst im Sommer 2024 folgen und doch beim FC Barcelona bleiben könnte, ließ Messis Vater Jorge zu Wochenbeginn jedoch durchblicken. "Leo will zurückkehren, und ich würde mich freuen, wenn er zurückkäme. Es ist eine Möglichkeit", sagte er gegenüber Pressevertretern in Barcelona nach einem Treffen mit Berater Jorge Mendes und Klub-Boss Joan Laporta.

Denn: Die spanische Liga soll Medienberichten zufolge zuvor Barcas Finanzpläne für die kommende Saison akzeptiert haben, eine wichtige Voraussetzung für einen Messi-Deal. Barca hat weiterhin horrende Schulden in Höhe von mindestens 1,35 Milliarden Euro und unterliegt daher unter anderem den strengen Auflagen der Liga.

In Barcelona setzt man somit darauf, dass Messi und seine Familie Barcelona vermissen und zurückkehren möchten - und dass der Profi eventuell bereit ist, dafür auch finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen.

Laut "Goal Espana" soll man den Verhandlungspartnern in Saudi-Arabien daher mitgeteilt haben, dass ein Wechsel vorerst auf Eis gelegt wird. Dort soll man über die Kehrtwende indes durchaus überrascht gewesen sein.

So will die MLS Messi überzeugen

Parallel dazu buhlt jedoch auch die US-amerikanische MLS um einen Mega-Vertrag mit Lionel Messi. Wie "The Athletic" mit Verweis auf verschiedene Quellen in den USA berichtet, wächst bei Inter Miami die Hoffnung, den Superstar von einem Wechsel zu überzeugen.

Dort wisse man: Ein Wechsel nach Saudi-Arabien sei tatsächlich vom Tisch, Messi entscheide sich nun zwischen Barcelona und Miami. Die Tendenz könnte bald schon zu Gunsten der MLS ausschlagen. "Die Liga ist bei all dem sehr kreativ geworden. Alles liegt auf dem Tisch", wird ein nicht näher genannter Anteilseigner der MLS am Dienstag zitiert.

Denn: Die MLS will Messi gleich mehrere lukrative Angebote machen. So soll der Fußballstar künftig Einnahmen aus dem Streaming-Deal mit Apple TV+ sowie eine Gewinnbeteiligung mit Sportartikelhersteller Adidas einstreichen, sollte er in den USA spielen wollen.

Nicht zuletzt winkt Messi eine Vertragsoption, durch die er nach dem Karriere-Ende in der MLS einen Anteil an einer Franchise erwerben kann - so, wie es David Beckham möglich gemacht wurde, bei Inter Miami einzusteigen.