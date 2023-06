Brisante Spekulationen um Zukunft von Max Eberl

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Max Eberl könnte von RB Leipzig zum FC Bayern wechseln

Die Tür für einen Wechsel von RB Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl zum FC Bayern könnte in nicht allzu ferner Zukunft doch aufgehen.

Wie "Sport Bild" berichtet, ist Eberls Verbleib bei den Sachsen zunächst nur für die anstehende Transferperiode (1. Juli bis 1. September 2023) in Stein gemeißelt.

Sollte der FC Bayern danach mit einer Offerte für Eberl an die RB-Verantwortlichen herantreten, müsse "neu gesprochen werden", schreibt das Boulevard-Blatt.

Für diesen Fall sollen die Leipziger aber zunächst auf Eberls bis 2026 laufenden Vertrag pochen.

Der langjährige Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach hatte erst im vergangenen Dezember nach einer mehrmonatigen Auszeit bei RB angeheuert.

Seitdem sich der FC Bayern rund um das Saisonfinale in der Bundesliga von Sportvorstand Hasan Salihamidzic trennte, steht allerdings ein Wechsel Eberls nach München im Raum.

RB Leipzig: Max Eberl dementierte Treffen mit dem FC Bayern

Er selbst dementierte Medienberichte, wonach es sogar schon Gespräche mit dem deutschen Rekordmeister gab.

"Ich bin mittlerweile an den Punkt gekommen, dass ich nur noch mit Fakten arbeite. Fakt ist: Ich habe einen Vertrag in Leipzig. Fakt ist: Es gab kein Treffen mit Bayern München. Fakt ist auch, dass wir gerade sehr intensiv am RB-Kader für die neue Saison bauen", erklärte Eberl gegenüber dem "SID".

Der Ex-Profi bestätigte aber immerhin regelmäßigen Kontakt mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der nach den großen Unruhen der vergangenen Monate wieder die Strippen an der Säbener Straße zieht.

Bevor es womöglich doch noch zu einem Wechsel zum FC Bayern kommt, liegen vor Eberl bei RB Leipzig arbeitsreiche Wochen.

Der Transfer von Christoph Baumgartner von 1899 Hoffenheim nach Leipzig für 24 Millionen Euro soll fix sein. Jesper Lindström (Eintracht Frankfurt) sowie Lois Openda (RC Lens) könnten zeitnah folgen.