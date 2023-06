Darum wechselte Bensebaini von Gladbach zum BVB

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Ramy Bensebaini wechselte von Gladbach zum BVB

Mit der ablösefreien Verpflichtung von Borussia Mönchengladbachs Ramy Bensebaini ist Borussia Dortmund ein echter Transfer-Coup gelungen. Der Ex-Gladbacher beim BVB die Lücke schließen, die Raphael Guerreiro mit seinem Abschied hinterlassen hat. Bensebaini brennt auf seine neue Herausforderung.

"Dortmund ist einer der besten Vereine Deutschlands - oder auch weltweit. Ich bin stolz hier zu sein", erklärte der 28-Jährige in einem Interview mit Vereinsmedien.

Bensebaini führte auch aus, was ihn letztlich vom Wechsel aus Gladbach zur westfälischen Namenscousine überzeugt hatte: "Ehrlich gesagt, ich habe zuvor mit keinem BVB-Spieler gesprochen. Ich habe mit dem Trainer gesprochen und mit dem Sportdirektor. Sebastian hat mir das Projekt gut vorgestellt. Ihre Worte waren überzeugend und ich habe mich schnell entschieden."

Vier Jahre lang stand der algerische Nationalspieler zuvor bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, bestritt für die Fohlenelf 95 Bundesliga-Partien (19 Tore).

BVB holt Ramy Bensebaini zum Nulltarif aus Gladbach

Auf die Frage, ob er seine größten Stärken eher in der Defensive oder in der Offensive sieht, verriet Bensebaini, dass er lieber Tore verhindern wolle. "In erster Linie bin ich Verteidiger", betonte der 28-Jährige, der 2019 von Stade Rennes in die Bundesliga gekommen war.

Abseits des Fußballplatzes beschreibt sich der BVB-Neuzugang als eher introvertiert und zurückgezogen.

"Ich gehe nicht gerne aus. Lieber gehe ich trainieren und dann wieder nach Hause, entspanne und spiele Playstation. Ich bin gerne daheim und fühle mich zu Hause wohl", erklärte Bensebaini, der in der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit sechs Toren einen persönlichen Karriere-Bestwert aufgestellt hatte.

An den BVB ist der neue Mann bis 2027 gebunden. Wegen seines auslaufenden Vertrags in Gladbach wurde keine Ablöse fällig.