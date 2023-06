HSV plant offenbar Großangriff auf dem Transfermarkt

IMAGO/Matthias Koch

Jonas Boldt will mit dem HSV wieder angreifen

Der Hamburger SV plant nach dem erneut knapp verpassten Aufstieg in die Bundesliga offenbar einen Großangriff auf dem Transfermarkt. Das Geld sitzt beim HSV dabei womöglich lockerer als zuletzt.

Das berichtet "Bild". Demnach winkt dem HSV trotz der bitteren Enttäuschung in der Relegation gegen den VfB Stuttgart eine Aufstockung seines Personal-Etats von zuletzt 22 Millionen Euro um mehrere Millionen Euro.

Grundlage dafür sind Mehreinnahmen aus dem Ticket-Verkauf sowie dem Merchandising-Geschäft. Außerdem kassiert der HSV dem Bericht zufolge eine Bonus-Zahlung für Josha Vagnoman, der im vorigen Sommer für 3,5 Millionen Euro nach Stuttgart gegangen war. Leihspieler Maximilian Rohr wechselt zudem fest zum SC Paderborn. Der Deal soll dem HSV eine weitere halbe Million Euro bringen.

Mit Investor Klaus-Michael Kühne laufen darüber hinaus Verhandlungen über die Namensrechte des Volksparkstadions. Auch die Ende Mai verkündete langjährige Verlängerung mit Ausrüster Adidas spült weiteres Geld in die nicht gerade prall gefüllten Vereinskassen.

HSV: Was wird aus Sonny Kittel und Co.?

In Sachen Personalplanung steht für Sportvorstand Jonas Boldt und Co. nun erst einmal die Frage nach Verbleib oder Abgang der Leistungsträger Sonny Kittel, Robert Glatzel und Ludovit Reis auf dem Programm. Binnen ein bis zwei Wochen sollen die Entscheidungen in den drei Personalien fallen, heißt es.

Glatzel und Reis würden im Falle eines Wechsels immerhin weitere Millionen-Erlöse bringen.

Aber auch Neuzugänge haben die HSV-Verantwortlichen im Visier. Dem Bericht zufolge wollen sie auf der Sechs sowie den offensiven und defensiven Außenbahnen nachbessern. Zudem soll ein neuer Innenverteidiger kommen.

Grundsätzlich wollen die Klub-Bosse Trainer Tim Walter mehr Alternativen, auch in der Kaderbreite, verschaffen.

Kein Thema beim HSV sind laut "Bild" allerdings die zuletzt gehandelten Sven Köhler (VfL Osnabrück) und Chima Okoroji (SV Sandhausen).