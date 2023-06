Kehl stellt klar: Kein BVB-Star ist unverkäuflich

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Für Sebastian Kehl ist kein Spieler des BVB unverkäuflich

Dass Borussia Dortmund seinen 33 Profis umfassenden Kader der Saison 2022/23 entschlacken will, haben die BVB-Bosse längst bestätigt. Wer genau die Schwarz-Gelben verlassen wird, steht noch nicht fest, es könnte aber jeden treffen.

Raphael Guerreiro, Luca Unbehaun, Mahmoud Dahoud, Anthony Modeste und Felix Passlack verlassen den BVB ablösefrei. Ein millionenschwerer Abschied von Jude Bellingham zu Real Madrid ist zudem wohl nur noch Formsache. Im Gegenzug steht bislang die Verpflichtung von Ramy Bensebaini (ablösefrei von Borussia Mönchengladbach) fest. Außerdem kehren die Leihspieler Ansgar Knauff und Thorgan Hazard vorerst nach Dortmund zurück.

Abseits von diesen bekannten Personalien könnte sich beim BVB allerdings noch einiges tun. Das betonte nun Sportdirektor Sebastian Kehl.

"Ich will die besten Spieler bei Borussia Dortmund halten", eröffnete der langjährige Kapitän der Borussen gegenüber der "Sport Bild", ergänzte dann aber: "In der Welt der Oligarchen und Investoren müssen wir auch die Marktlage berücksichtigen und akzeptieren, dass es immer noch ein paar Klubs gibt, die mehr Geld zahlen können als Borussia Dortmund."

Soll heißen: Kein Star des BVB ist unumstößlich mit dem Label "unverkäuflich" versehen.

BVB will Leihrückkehrer loswerden

Zur Wahrheit dürfte jedoch auch gehören, dass Interessenten für Topstars wie Keeper Gregor Kobel, die Verteidiger Nico Schlotterbeck und Niklas Süle oder Offensiv-Talent Karim Adeyemi, die allesamt noch lange in Dortmund unter Vertrag stehen, wohl sehr tief in die Tasche greifen müssten.

Wahrscheinlicher als der Abgang eines Leistungsträgers ist ohnehin, dass der BVB versuchen wird, die Leihrückkehrer an den Mann zu bringen. Auch die Außenverteidiger Thomas Meunier und Nico Schulz gelten als Streichkandidaten. An der Strobelallee dürfte man allerdings auch noch weitere Zugänge präsentieren. Vor allem für Bellingham muss ein Ersatz her.