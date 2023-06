Grätscht der FC Bayern im Havertz-Poker dazwischen?

IMAGO/Mark Leech

Wechselt Kai Havertz zum FC Bayern?

Verlässt Kai Havertz den FC Chelsea? Der Nationalspieler steht offenbar auf der Transferliste von Real Madrid. Doch die Königlichen könnten möglicherweise Konkurrenz durch den FC Bayern erhalten.

Der FC Chelsea hat eine Saison zum Vergessen hinter sich. In der Premier League belegten die Londoner gerade einmal den zwölften Platz. Folglich sind die Blues in der kommenden Spielzeit nicht international vertreten.

Als Konsequenz steht ein Umbruch ins Haus. Mit Mauricio Pochettino wurde bereits ein neuer Cheftrainer gefunden. Nun geht es an die Kaderplanung. Als möglicher Abgangskandidat wird dieser Tage Kai Havertz (Vertrag bis 2025) genannt.

An Interessenten mangelt es anscheinend nicht. So soll Real Madrid ein Auge auf den 23-Jährigen geworfen haben. Die spanische "Marca" sowie "Bild" berichteten in den vergangenen Tagen von den königlichen Gedankenspielen, Havertz unter Vertrag zu nehmen.

Laut "The Guardian" könnte Real Madrid allerdings Konkurrenz durch den FC Bayern erhalten. Nähere Informationen liefert die britische Tageszeitung aber nicht.

Spekulationen rund um den FC Bayern

Die Spekulationen rund um einen Münchner Vorstoß sind nicht neu. Das Portal "fichajes" brachte Havertz zuletzt ebenfalls mit dem FC Bayern in Verbindung.

Vor seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea im Sommer 2020 wurde der DFB-Star bereits als Kandidat für die Münchner gehandelt. Zu einem Transfer an die Säbener Straße kam es aber nicht.

"Bayern ist generell ein Riesenverein, zu dem man als deutscher Spieler schwer Nein sagen kann, aber mein persönliches Ziel war es immer, irgendwann im Ausland zu spielen. In England oder Spanien", verriet Havertz Ende März rückblickend in einem Interview mit der "Sport Bild".

Ein Verbleib in der Bundesliga sei für ihn "fast etwas zu langweilig" gewesen, gestand der offensive Mittelfeldspieler, der seinen Entschluss für Chelsea damals als "genau richtig" bezeichnete.