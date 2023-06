BVB-Wechsel für Bayer-Ass "schnell abgehakt"

IMAGO/TEAM2sportphoto

Karim Bellarabi (r.) wechselte nicht von Bayer Leverkusen zum BVB

Karim Bellarabi hat seine Bundesliga-Karriere beendet. Im Sommer 2016 wäre der Ex-Nationalspieler fast von Bayer Leverkusen zu Borussia Dortmund gewechselt. Doch ein Transfer zum BVB kam letztlich nicht zustande.

"Ich war mit Leverkusen zu dem Zeitpunkt schon sehr weit in den Verhandlungen über eine Verlängerung. Deshalb war das schnell abgehakt", verriet Bellarabi im Interview mit "Sport Bild": "Mein Gefühl hat mir gesagt: Du bist am richtigen Ort, weil du im Verein großes Vertrauen bekommst. Aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass die Entscheidung richtig war, weil ich hier so viele gute Jahre hatte."

2011 war Bellarabi von Eintracht Braunschweig zu Bayer Leverkusen gewechselt. Insgesamt 290 Pflichtspiele absolvierte der 33-Jährige für die Rheinländer. Die Bilanz: 57 Tore, 66 Vorlagen.

"Ich denke, der Moment, in dem ich 2011 bei Bayer 04 unterschrieben habe, war der emotionalste. Das war viel mehr als eine Unterschrift. Ich bin von Eintracht Braunschweig aus der 3. Liga zu Bayer Leverkusen gewechselt, damals zum Vizemeister. Das war ein riesiger Schritt", blickte Bellarabi zurück.

Zukunft nach Abschied von Bayer Leverkusen offen

Bei der Unterschrift habe er "Gänsehaut" gehabt. "Dann bin ich zu meiner Familie nach Bremen gefahren, wir haben uns in den Armen gelegen. Alle haben sich für mich gefreut und mir Glück gewünscht", so der Flügelspieler.

Nach der abgelaufenen Saison hat sich Bellarabi von Bayer Leverkusen und der Bundesliga verabschiedet.

Bezüglich seiner Zukunft sagte er: "Ich versuche in den nächsten Wochen etwas Abstand zu gewinnen. Dann fällen meine Familie und ich eine Entscheidung. Ich habe Lust, noch ein oder zwei Jahre zu spielen. Ob es klappt, hängt von den Möglichkeiten ab. Sicher ist, dass ich nur ins Ausland wechseln würde, weil ich niemals gegen Bayer Leverkusen spielen will."