Interesse des FC Bayern an Barca-Star durchgesickert

IMAGO/Urbanandsport

Frenkie de Jong wird wieder beim FC Bayern gehandelt

Der FC Bayern will sich nach einer verkorksten Saison auf dem Transfermarkt verstärken. Neben der Verpflichtung eines neuen Torjägers steht die Suche nach einem neuen Top-Mann für das Mittelfeld im Fokus. Hierbei wird abermals ein bekannter Name des FC Barcelona ins Spiel gebracht.

Wie aus einem Bericht von "The Athletic" hervorgeht, ist der FC Bayern an Frenkie de Jong vom FC Barcelona interessiert. Der 26-Jährige wurde in der Vergangenheit immer wieder als Transfer-Flirt der Münchner genannt, zu einer Zusammenarbeit ist es bis heute nicht gekommen.

Fakt ist: Der FC Bayern will sich im Sommer im zentralen Mittelfeld verstärken. Declan Rice von West Ham gilt als Wunschspieler von Cheftrainer Thomas Tuchel. Medienberichten zufolge hat es bereits Kontakt zwischen dem 24-Jährigen und dem deutschen Rekordmeister gegeben.

Mit dem FC Arsenal haben die Bayern bei Rice aber einen prominenten Nebenbuhler, weshalb der Verein den Markt anscheinend nach Alternativen sondiert.

Eine dieser Alternativen ist angeblich de Jong. Der Niederländer zählt beim FC Barcelona zum Stammpersonal, sein Arbeitspapier ist bis 2026 datiert. Im Gegensatz zu Rice ist de Jong offensiver ausgerichtet, wird von Cheftrainer Xavi als Achter eingesetzt.

Torjäger-Suche genießt beim FC Bayern Priorität

Laut "The Athletic" wird die Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler beim FC Bayern erst nach der Verpflichtung eines Torjägers Fahrt aufnehmen. Diese genieße an der Säbener Straße Priorität, heißt es.

Demzufolge würden sich Harry Kane (Tottenham Hotspur), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) und Dusan Vlahovic (Juventus) auf der Shortlist des Bundesligisten befinden.

Nach dem Abschied von Robert Lewandowski in Richtung FC Barcelona setzte der FC Bayern in der abgelaufenen Saison oftmals auf Eric Maxim Choupo-Moting als Mittelstürmer oder agierte mit einer falschen Neun.