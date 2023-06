Stevens mit wichtigem Ratschlag für seinen FC Schalke 04

Revierfoto via www.imago-images.de

Huub Stevens ist Jahrhunderttrainer beim FC Schalke 04

Huub Stevens ist als Jahrhunderttrainer des FC Schalke 04 eine absolute Vereinslegende. Der einstige Erfolgscoach der Königsblauen, der in Gelsenkirchen UEFA-Pokal-Sieger und zweimaliger DFB-Pokalsieger wurde, drückt seinem Herzensverein trotz des erneuten Bundesliga-Abstiegs weiterhin die Daumen.

Nach dem letzten Spieltag und der 2:4-Niederlage bei RB Leipzig ist klar, dass der FC Schalke erneut in die zweite Liga runter muss. Dabei sah der langjährige S04-Coach Huub Stevens eine durchaus starke Rückserie der Knappen.

"In der Rückrunde haben die Jungs, was die Ergebnisse angeht, sehr gut gespielt. Die Spiele waren manchmal nicht so super, aber die Mannschaft hat Gas gegeben und gekämpft. Schade, dass es am Ende nicht für den Klassenerhalt gereicht hat", so der Niederländer im Gespräch mit der "WAZ".

Um die fußballerisch positive Entwicklung fortzusetzen, sei daher auch die weitere Zusammenarbeit mit Cheftrainer Thomas Reis umso wichtiger. "Ich finde, dass er genau zu Schalke passt. [...] Der Spaß an der Arbeit ist ganz entscheidend. Man braucht hier Freude und auch Vertrauen", weiß Stevens aus eigener Erfahrung genau.

In insgesamt vier Amtszeiten war der 69-Jährige in seiner Trainerkarriere für den FC Schalke tätig, coachte in der Bundesliga außerdem noch den 1. FC Köln, Hertha BSC, den Hamburger SV, den VfB Stuttgart und die TSG 1899 Hoffenheim.

Stevens weiß: "Schalke darf nicht überheblich werden"

"Natürlich gibt es nach einem Abstieg auch Spieler, die sich anderweitig umsehen. Wer den Weg nicht mitgehen möchte, soll sich anders orientieren", meinte Stevens mit Blick auf die Kaderplanung der Königsblauen, bei denen es zu einem neuerlichen personellen Umbruch kommen dürfte.

Hinsichtlich der bevorstehenden Spielzeit in der 2. Bundesliga hat der "Knurrer von Kerkrade" noch einen ganz speziellen Ratschlag für die Schalker, die als Top-Favorit auf den direkten Wiederaufstieg in die Saison gehen werden: "Schalke darf nicht überheblich werden. Das passt nicht zu Schalke. Der Verein muss ganz normal an die zweite Liga herangehen und versuchen, das Beste herauszuholen. Wenn es zwischendurch mal auf den Deckel gibt, dann muss man das wegstecken und den Weg weitergehen."