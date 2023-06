Wähle deine DFB-Wunschelf für das Ukraine-Spiel!

IMAGO/Marc Schueler

Wen beordert Hansi Flick in die Startelf?

Am Montag steht für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ein ganz besonderes Jubiläum auf dem Programm: In Bremen empfängt die DFB-Elf die Ukraine zum 1000. Länderspiel der deutschen Fußball-Geschichte. Stimme jetzt im großen sport.de-Voting ab: Wen soll Bundestrainer Hansi Flick in die Startelf beordern, wer muss mit einem Platz auf der Bank vorlieb nehmen?

Mit den Rückkehrern Antonio Rüdiger, Ilkay Gündogan und Leroy Sané sowie mit Julian Brandt und Robin Gosens, aber ohne einstige Stammkräfte wie Niklas Süle, den angeschlagenen Serge Gnabry, Thomas Müller und Mario Götze geht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in den Länderspiel-Dreierpack zum Saisonende.

Außerdem sind Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann und Jonas Hofmann wieder dabei. Für die im März noch nominierten Profis Christian Günther und Josha Vagnoman hat Hansi Flick diesmal keinen Platz.

Vor dem Test-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine wollen wir wissen: Welche elf Nationalspieler würdest du gerne in der Startformation sehen? Wer gehört dagegen auf die Bank?

sport.de veröffentlicht anschließend die Umfrage-Ergebnisse und kürt die DFB-Wunschelf der Fans.

Gnabry darf wegen einer Knöchelblessur pausieren, auch Thomas Müller fehlt nach Absprache mit dem Bundestrainer im Kader für die Partien in Bremen, gegen Polen in Warschau am 16. Juni sowie vier Tage später gegen Kolumbien in Gelsenkirchen.

Einziger Spieler ohne Länderspiel ist Malick Thiaw vom AC Mailand, der allerdings zuletzt gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) im Kader gestanden hatte. Kevin Schade (FC Brentford) wird nach dem Ukraine-Spiel zur U21 stoßen und die Junioren-EM in Georgien und Rumänien bestreiten.

Verzichten muss Flick weiterhin auf den langjährigen Kapitän Manuel Neuer. Auch Mergim Berisha sowie die Youngster Armel Bella Kotchap und Felix Nmecha stehen wegen Verletzungen nicht zur Verfügung.

Klar ist bereits, dass das DFB-Team eine Dreierkette testen will. "Wir wollen ein anderes System spielen in den drei Spielen. Wir wollen den Juni gegen drei wirklich gute Gegner mit Dreierkette bestreiten", erklärte Flick.

Wen würdet Ihr am liebsten in der Dreierdefensive sehen. Entscheidet jetzt!