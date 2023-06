Schlägt Eintracht Frankfurt bei Bayer-Star zu?

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Nadiem Amiri (l.) wird bei Eintracht Frankfurt gehandelt

Nadiem Amiri und Bayer Leverkusen werden sich im Sommer wohl trennen. Mit Eintracht Frankfurt und der TSG 1899 Hoffenheim haben bereits zwei direkte Konkurrenten die Fühler ausgestreckt.

Wie "Bild" und "Sky" übereinstimmend berichten, wird Amiri seinen bis 2024 laufenden Vertrag bei Bayer Leverkusen nicht verlängern. Demnach wird der fünffache Nationalspieler im Sommer verkauft, in ein letztes Vertragsjahr wolle die Werkself nicht gehen.

"Es ist im Moment offen. Es gibt definitiv keine Unterschrift. Wir sind im Austausch, was am Ende der richtige Schritt für ihn und auch für uns ist", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes der "Bild".

Wohin es Amiri ziehen könnte, ist allerdings noch offen. Der "kicker" spekuliert über eine Rückkehr zur TSG Hoffenheim, wo der 26 Jahre alte Mittelfeldmann einst zum Bundesliga-Profi reifte.

Demnach könnte Amiri als Eins-zu-eins-Ersatz für Christoph Baumgartner geholt werden. Der Österreicher steht vor einem Wechsel zu RB Leipzig.

Schlägt Eintracht Frankfurt bei Amiri zu?

Ende April hatte "Sky" bereits berichtet, dass auch Eintracht Frankfurt ein Auge auf Amiri geworfen hat. Demnach hat die SGE schon damals darauf spekuliert, dass sich der Mittelfeldmann und Bayer Leverkusen nicht auf eine Verlängerung einigen können, sodass Amiri im Sommer für eine überschaubare Summe zu haben wäre.

Der TV-Sender berichtete aber damals, dass sich Frankfurt nur wenig Hoffnung machen könne, da Amiri vor einer Unterschrift für vier weitere Jahre stünde. Doch daraus wurde offenbar nichts.

Amiri läuft mit einer halbjährigen Unterbrechung seit 2019 für Bayer auf. In der Rückrunde der Saison 2021/2022 war er nach Italien an den FC Genua verliehen.

Während Amiri unter Ex-Trainer Gerardo Seoane kaum eine Rolle spielte, blühte er unter Xabi Alonso regelrecht auf. In der abgelaufenen Saison standen vier Tore und eine Vorlage in 26 Bundesliga-Spielen zu Buche. In der Startelf stand er allerdings nur neun Mal.