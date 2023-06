DFB-Stars winken Rekord-Preisgelder

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Alexandra Popp und Co. können sich auf hohe Prämien freuen

Die Spielerinnen bei der anstehenden Fußball-WM der Frauen um DFB-Kapitänin Alexandra Popp können sich auf Rekordpreisgelder von der FIFA freuen.

Der Weltverband schüttet bei dem Turnier in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) laut "SID"-Informationen Prämien in Höhe von insgesamt 110 Millionen US-Dollar (rund 103 Millionen Euro) aus, über die Hälfte davon wird an die Spielerinnen der 32 teilnehmenden Mannschaften gehen. Bei der WM in Frankreich betrugen die FIFA-Prämien noch 30 Millionen Dollar.

Nun erhält jede Spielerin mindestens 30.000 Dollar, die 23 Weltmeisterinnen werden jeweils mit 270.000 Dollar belohnt - das allein macht 6,2 Millionen Dollar. Der Weltmeister-Verband erhält zudem noch einmal über vier Millionen Dollar.

Damit nähern sich die Preisgelder für die Frauen zumindest ein bisschen denen der Männer an. Bei der WM in Katar hatte die FIFA 440 Millionen Dollar an Weltmeister Lionel Messi und Co. ausgeschüttet.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich zum Ziel gesetzt, bei den nächsten Weltmeisterschaften 2026 (Männer) und 2027 (Frauen) gleiche Prämien auszuzahlen.