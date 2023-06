FC Bayern sucht offenbar neuen Torwart

IMAGO/Teresa Kroeger/RHR-FOTO

Manuel Neuer und Sven Ulreich sollen das Torhüter-Gespann beim FC Bayern bilden

Mit welcher Torhüter-Konstellation der FC Bayern in die kommende Saison geht, ist noch unklar. Es soll nicht ausgeschlossen sein, dass die Münchner sogar noch einen neuen Keeper unter Vertrag nehmen.

Wie der "kicker" berichtet, könnte der FC Bayern einen neuen Torwart zur Spielzeit 2023/2024 verpflichten. Dieser solle als Nummer drei hinter Platzhirsch Manuel Neuer und Ersatzmann Sven Ulreich agieren, heißt es.

Platz dürfte es im Kader geben: Dem Bericht zufolge ist es wahrscheinlich, dass sich Yann Sommer nach einer neuen Herausforderung umsieht.

Der Schweizer war erst im Winter für acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern gewechselt, nachdem sich Neuer bei einer Ski-Tour den Unterschenkel gebrochen hatte.

Sommers Arbeitspapier beim Rekordmeister ist zwar noch bis 2025 gültig, dennoch gilt ein schneller Abschied als vorstellbar. Zu durchwachsen waren seine Leistungen in der generell chaotischen Rückserie.

Außerdem steht dem Vernehmen nach bereits fest, dass Neuer in der kommenden Saison wieder die Nummer eins im Tor des FC Bayern sein wird. Trainer Thomas Tuchel setze voll auf den 37-Jährigen, schrieb das Blatt. Sommer habe daher keine Perspektive mehr in München.

Trennt sich der FC Bayern endgültig von Alexander Nübel?

Gleiches gelte für Alexander Nübel. Der 26-Jährige kehrt zwar von seiner zweijährigen Leihe zur AS Monaco an die Säbener Straße zurück. Eine Zukunft beim FC Bayern hat er allerdings nicht.

Laut "Sky" wollen sich die Münchner im Sommer endgültig von Nübel trennen. Auch der Ex-Schalker selbst peilt einen Abgang an.

Nübel, der sich in den knapp zwei Jahren in Frankreich zum Stammspieler in der Ligue 1 entwickelt hat, will auch künftig unbedingt als Nummer eins spielen. Ein Dasein auf der Bank kommt daher kaum infrage.

Dem TV-Sender zufolge könnte Nübel im Sommer für die Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro wechseln.