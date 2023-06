BVB drohen "harte Verhandlungen" wegen Wunschspieler

IMAGO

Edson Alvarez (l.) wird heiß beim BVB gehandelt

Nachdem Jude Bellinghams Abgang in Richtung Real Madrid so gut wie fix ist, kann Borussia Dortmund seinerseits seine Transfer-Planungen vorantreiben. Im Werben um einen angeblichen Wunschspieler muss der BVB aber womöglich langen Atem beweisen.

Jetzt liegen die genauen Zahlen auf dem Tisch: 103 Millionen Euro Sockelablöse plus mögliche Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 30 Prozent dieser Summe kassiert Borussia Dortmund von Real Madrid für Jude Bellingham.

Am Mittwoch bestätigte der BVB den bevorstehenden Wechsel des Mittelfeld-Strategen in die spanische Hauptstadt mittels einer Ad-Hoc-Mitteilung für die Aktionäre. 137 Millionen Euro sind für den BVB im besten Fall also drin, auch wenn letzte Details zwischen den Parteien noch verhandelt werden müssen.

Ein durchaus beträchtlicher Teil des Geldes soll nach den Plänen der Dortmunder Verantwortlichen in die Verpflichtung von Edson Alvarez von Ajax Amsterdam fließen. Rund 35 Millionen Euro soll der 25 Jahre alte Mexikaner kosten, der im Gegensatz zu Bellingham seinen Aktionsradius eher in der defensiven Zentrale hat.

BVB drohen "harte Verhandlungen"

Der Transfer des Wunschspielers dürfte für den BVB aber kein Selbstläufer werden. Glaubt man dem "kicker", drohen der Borussia "harte Verhandlungen" mit Ajax, wo seit Neuestem der frühere BVB-Chefscout Sven Mislintat die Geschicke als Sportchef leitet.

Das Vorhaben, Mislintat und Co. von einem Transfer zu überzeugen und die Details des Deals auszuhandeln, können BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und seine Mitstreiter wohl schon in der kommenden Woche weiter vorantreiben. Dann sind laut dem bestens vernetzten italienischen Journalisten Fabrizio Romano die nächsten Gesprächsrunden mit Ajax angesetzt.

Mit Alvarez hingegen soll sich der BVB bereits seit Längerem einig sein. Zudem soll dieser von seinem aktuellen Arbeitgeber bereits grundsätzlich grünes Licht für einen Wechsel bekommen haben.