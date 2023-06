Emotionales Statement von Raphael Guerreiros Frau

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Raphael Guerreiro zieht es wohl vom BVB zum FC Bayern

Nach sieben Jahren bei Borussia Dortmund zieht es Raphael Guerreiro wohl zum FC Bayern. Die Ehefrau des Portugiesen verabschiedet sich via Instagram emotional von den BVB-Fans.

"Es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen. Es ist nach so vielen Jahren nicht einfach, die richtigen Worte zu finden", schrieb Marrion Guerreiro in dem Text, den der Account "spielerfrauen_bvb" in dem sozialen Netzwerk veröffentlichte.

"Meine Kinder sind hier unter euch geboren und aufgewachsen. Ich möchte heute Danke sagen. Danke für alles. Dafür, dass ihr dieses großartige Stadion und vor allem mein Mama Herz entzündet habt, wenn ich sehe, wie meine Kinder mit euch vibrieren", teilte Guerreiro weiter mit und sprach von Momenten "voller Emotionen und Freude".

"Ich bin stolz, Teil des BVB gewesen zu sein. Ich bin stolz darauf, dass meine Kinder hier unter euch geboren und aufgewachsen sind. Wir werden niemals alleine gehen!", hieß es in dem Statement zudem.

Raphael Guerreiros Vertrag beim BVB läuft zu Ende Juni aus. Auf eine Verlängerung hatten sich der Vizemeister und der vielseitig einsetzbare Profi nicht einigen können.

Wechsel vom BVB zum FC Bayern wohl perfekt

Seinen nächsten Karriere-Schritt wird Guerreiro nun allem Anschein nach beim FC Bayern machen. Mehrere Medien berichteten am Mittwoch übereinstimmend über eine Einigung zwischen dem ablösefreien Spieler und dem deutschen Rekordmeister.

Auch Details zu dem Deal sickerten bereits durch: Guerreiro soll in München einen Dreijahresvertrag bis 2026 unterschreiben.

"Sky" berichtete, Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic habe die Verpflichtung noch gemeinsam mit dem Technischen Direktor Marco Neppe und Trainer Thomas Tuchel angestoßen. Auch die neuen Kaderplaner um Karl-Heinz Rummenigge segneten die Personalie demnach inzwischen ab.

Tuchel hatte mit Guerreiro schon in der Saison 2016/2017 beim BVB zusammengearbeitet und gilt seitdem als großer Bewunderer des Europameisters von 2016.