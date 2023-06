Bestätigt: Bayern-Flirt Rice verlässt West Ham United

IMAGO

Declan Rice könnte zum FC Bayern wechseln

Noch am Mittwochabend ließ der vom FC Bayern heftig umworbene Declan Rice seine Zukunft bei Conference-League-Sieger West Ham United offen. Keine zwölf Stunden später ist klar: Der Mittelfeldspieler wird die Londoner im Sommer verlassen. Das plauderte Klubchef David Sullivan am Donnerstagvormittag aus.

"Wir haben ihm versprochen, dass er gehen kann. Und in seinem Herzen hat er sich dazu entschieden", verriet Sullivan im "talkSPORT"-Gespräch, dass sich Declan Rice im Sommer nach einer neuen Herausforderung umsehen wird. Ob diese beim FC Bayern liegt, konnte oder wollte der Hammers-Boss nicht sagen.

Schon sehr bald werde sich sein Klub aber nach einem Ersatz für Rice umsehen müssen, bekräftigte Sullivan, dem der Abschied seines Star-Spielers schwer fällt: "Wir wollten nicht, dass es so kommt. Wir haben ihm vor 18 Monaten einen Vertrag für 200.000 Pfund pro Woche angeboten. Den hat er abgelehnt."

Letztlich habe Rice das ausgeschlagene Vertragsangebot des Premier-League-Klubs laut Sullian zehn Millionen Pfund (ca. 11,5 Mio. Euro) an Gehalt gekostet. "Aber er will gehen. Und man kann keinen Spieler halten, der nicht mehr hier sein will."

FC Bayern hat noch kein Angebot für Declan Rice abgegeben

Mit einer Entscheidung im Transferpoker rechnet der Klubchef schon zeitnah. "Ich denke, dass die Angebote ab heute reinkommen werden. Es gibt drei oder vier Klubs, die Interesse gezeigt haben", verriet er.

Aus Respekt vor West Ham, deren Saison erst am Mittwoch endete, seien jedoch noch keine konkreten Angebote eingegangen. "So etwas machen seriöse Klubs nicht", ließ Sullivan durchblicken, dass es sich bei den Interessenten um renommierte Vereine handelt.

Stemmt der FC Bayern die Rice-Ablöse?

Rice selbst hatte sich am Mittwoch an den Mikrofonen noch zurückhaltend gegeben und darauf verwiesen, dass er noch zwei Jahre Vertrag bei West Ham habe. Ein echtes Treuebekenntnis kam ihm jedoch nicht über die Lippen. Stattdessen schürte der 24-Jährige die Spekulationen, indem er sagte: "Lasst uns einfach sehen, was passiert."

Was nun passiert, wird auch den FC Bayern in höchstem Maße interessieren. Die Münchner werden schon länger als potenzieller Abnehmer gehandelt. Als Stolperstein gilt die Ablöse, die im dreistelligen Millionenbereich liegen soll. Ob Thomas Tuchel seinen Wunschspieler trotzdem bekommt, könnte sich schon in den nächsten Tagen entscheiden.