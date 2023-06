Moukoko reist doch zur A-Nationalmannschaft

IMAGO/ULMER/Markus Ulmer

BVB-Juwel Youssoufa Moukoko reist zur A-Nationalmannschaft

Kevin Schade ist verletzungsbedingt von der deutschen Nationalmannschaft abgereist und fällt für das 1000. Länderspiel am Montag (18:00 Uhr/ZDF) gegen die Ukraine in Bremen aus.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, klagt der Offensivspieler vom FC Brentford über leichte muskuläre Probleme, seine Teilnahme an der U21-EM im Sommer soll nicht gefährdet werden.

Ohnehin sollte Schade nach dem Ukraine-Spiel zur U21 abreisen.

Bundestrainer Hansi Flick lud daher Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) und Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) für einige Trainingstage auf den Campus.

BVB-Juwel Moukoko kam am späten Vormittag bereits in Frankfurt/Main an. Beide allerdings sind nicht für einen Einsatz vorgesehen, sie werden am Sonntag zum U21-Trainingslager weiterziehen.

In Südtirol bereitet Antonio Di Salvo die Titelverteidiger auf die EM in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli 2023) vor.