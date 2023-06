BVB ausgestochen? Werder Bremen vor Sensations-Transfer

Action Foto Sport via www.imago-images.de

Naby Keita (r.) zieht es wohl zu Werder Bremen statt zum BVB

In der Fußball-Bundesliga deutet sich eine kleine Transfer-Sensation an: Den zuletzt auch bei Borussia Dortmund gehandelten Naby Keita soll es nicht zum BVB ziehen - und stattdessen zu Werder Bremen.

Vor fünf Jahren wanderten stolze 60 Millionen Euro vom Konto des FC Liverpool auf das von RB Leipzig, als Naby Keita ein neues Abenteuer in der englischen Premier League in Angriff nahm.

Bei den Reds wurde der Mittelfeldmann aus Guinea jedoch immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen, sein auslaufendes Arbeitspapier in diesem Sommer daher nicht mehr verlängert.

Da der 28-Jährige nichtsdestotrotz weiterhin einen guten Ruf genießt, sollen zahlreiche namhafte Vereine aus ganz Europa darauf hoffen (beziehungsweise gehofft haben), Keita ablösefrei zu verpflichten. Unter anderem wurde dem BVB konkretes Interesse nachgesagt.

Am Freitagmorgen enthüllten "Sky" und "Bild" allerdings, dass Keita wohl nicht in Dortmund, sondern weiter nördlich aufschlagen wird: bei Werder Bremen! Für die klammen Hanseaten, die nach einer ganz schwachen Rückserie beinahe noch in den Abstiegskampf gerutscht wäre, ein absoluter Transfer-Coup.

Werder Bremen statt BVB und Co.? Medizin-Check schon angesetzt

Dem Vernehmen nach soll in der kommenden Woche der Medizin-Check vorgenommen werden, Keita danach bis 2026 bei Werder unterschreiben.

Als Kopf hinter dem Deal gilt der neue Kaderplaner Johannes Jahns, der den Mittelfeld-Antreiber aus seiner Zeit im Red-Bull-Imperium kennt.

Fraglich ist derweil, wie Werder Bremen das Gehalt von Keita stemmen will. In Liverpool soll der Nationalspieler umgerechnet mehr als sieben Millionen Euro pro Jahr verdient haben. Selbst eine Halbierung des Salärs wäre für die Bremer wohl kaum machbar.

Unter Starcoach Jürgen Klopp gewann Keita mit Liverpool nahezu alle Titel, die es zu gewinnen gibt, darunter die englische Meisterschaft (2020), die Champions League (2019) und den FA Cup (2022).