FC Bayern gibt grünes Licht für Sané-Wechsel

IMAGO/Teresa Kroeger/RHR-FOTO

Leroy Sané ist beim FC Bayern nicht unumstritten

Beim FC Bayern steht im Sommer ein personeller Umbruch an. Dieser wird wohl nicht nur ungewöhnlich groß ausfallen, sondern auch einige prominente Opfer zutage fördern. Zu den Profis, deren Zeit an der Isar ablaufen könnte, gehört Nationalspieler Leroy Sané.

Während sich viele Profis des FC Bayern derzeit im Urlaub befinden, rauchen an der Säbener Straße täglich die Köpfe. Die Verantwortlichen sind in den vergangenen beiden Wochen mehrfach zusammengekommen, um über die sportliche Zukunft des Klubs zu sprechen. In diesem Zuge fand laut "Bild" am vergangenen Dienstag auch eine große Kaderanalyse statt, bei der jeder Spieler genau unter die Lupe genommen wurde.

Das Ergebnis im Fall von Leroy Sané fiel so aus, wie dessen Leistungen auf dem Rasen: durchwachsen. Grundsätzlich seien die Bayern-Bosse zwar von den Qualitäten des Angreifers überzeugt, allerdings müsse der Nationalspieler in seinen Leistungen konstanter werden, hieß es im "Bild"-Podcast "Bayern-Insider".

Die fehlende Konstanz könnte dem 27-Jährigen letztlich zum Verhängnis werden, denn wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk nochmals bekräftigte, gehört Sané zu den Spielern, die den Verein im Sommer verlassen könnten. Die Frage sei jedoch, ob es einen anderen Klub gebe, der "viel Geld" für den Nationalspieler bezahlen würde.

Welche Ablöse würde der FC Bayern für Leroy Sané akzeptieren?

Bei welcher Summe die Münchner am Ende schwach werden würden, kann nur spekuliert werden. Dass der FC Bayern die im Sommer 2020 nach Manchester überwiesenen 50 Millionen Euro wieder einnimmt, gilt jedoch als unwahrscheinlich. Dafür hat Sané in den letzten Monaten schlicht zu selten nachgewiesen, dass er Woche für Woche auf dem höchsten Niveau abliefern kann.

Nichtsdestotrotz ist Sané seit seinem Wechsel ein fester Bestandteil der Münchner Mannschaft. In jeder der drei Bundesliga-Saisons absolvierte der 27-Jährige mehr als 30 Spiele. Dabei sammelte er insgesamt 44 Scorerpunkte. Eine durchaus ordentliche, aber eben nicht die erhofft überragende Ausbeute.