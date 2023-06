Millionen-Deal des FC Schalke 04 offenbar geplatzt

IMAGO/RHR-FOTO

Der FC SChalke 04 sucht einen neuen Trikot-Sponsor

Auf der Suche nach einem neuen Trikot-Sponsor muss Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 offenbar einen Rückschlag hinnehmen.

Wie "Sky" berichtet, wird das Logo der Hydrogen Deutschland GmbH künftig doch nicht die Brust der S04-Profis zieren.

Die Verhandlungen mit dem Unternehmen aus Hamm seien auf der Zielgeraden geplatzt, heißt es. Ein Vertrag über drei Jahre sei bereits ausgehandelt gewesen, heißt es.

Hauptgrund dafür, die Gespräche über ein Engagement zu beenden, sei die noch nicht ausreichende Struktur in dem Unternehmen gewesen, so "Sky". Ein Engagement von Hydrogen auf anderer Ebene auf Schalke bleibe aber ein Thema.

Der S04 hätte bei Abschluss des Deals dem Vernehmen nach rund sieben Millionen Euro pro Saison eingenommen.

Die Vereinsführung soll sich aber in guten Gesprächen mit anderen potenziellen Trikot-Sponsoren befinden.

#Schalke - Doch vorerst KEIN neuer Trikot-Sponsor für den #S04. Die Verhandlungen mit der „Hydrogen Deutschland GmbH“ sind auf der Zielgerade gescheitert. Eine noch nicht ausreichende Struktur sei ein Hauptgrund, heißt es aus Vereinskreisen. Ein Vertrag für Schalkes Brust über — Dirk g. Schlarmann (@Sky_Dirk) 9. Juni 2023

Zuletzt warb meinAuto.de auf der Brust des Schalker Trikots. Das Unternehmen bleibt zwar Premium-Partner des Klubs. Das Hauptsponsoring soll aber nach wie vor neu vergeben werden.

FC Schalke 04: Potenzieller Sponsor im Zwielicht

An der Hydrogen Deutschland GmbH war zuletzt Kritik aufgekommen. Recherchen von RTL/ntv rückten einen der drei Geschäftsführer des Unternehmens in die Nähe zu Oleg Boyko, einem einflussreichen Freund des russischen Machthabers Wladimir Putins. Zudem soll es Kontakte in ein karibisches Steuerparadies geben.

Schalke hatte nach dem vielumjubelten Aufstieg 2022 erneut den bitteren Gang in die 2. Bundesliga antreten müssen. Zwei Zähler landete der Tabellen-17. letztlich hinter dem Relegationsrang, über den der VfB Stuttgart in den Duellen mit dem Hamburger SV die Klasse hielt.

Im Kader steht dem S04 damit wieder ein Umbruch ins Haus. Am Mittwoch verabschiedete der Revierklub gleicht acht Profis offiziell: Alexander Schwolow, Jere Uronen, Éder Balanta, Michael Frey, Alex Král, Maya Yoshida, Tom Krauß, Moritz Jenz und Charly Belep.