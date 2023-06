Schalke-Legende warnt vor Hertha und HSV

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Der FC Schalke 04 ist erneut aus der Bundesliga abgestiegen

Einer leidenschaftlichen Aufholjagd zum Trotz ist der FC Schalke 04 erneut aus der Bundesliga abgestiegen. Der Neustart im Unterhaus wird kein Zuckerschlecken, glaubt eine Vereinsikone.

In der Rückserie hat der FC Schalke 04 alles versucht, um die Klasse zu halten. Eine 2:4-Niederlage in Leipzig besiegelte am letzten Spieltag jedoch das Schicksal der Königsblauen, die demnächst wieder in der 2. Liga ranmüssen.

Ex-Kapitän Dietmar Schacht warnt seinen Herzensverein schon einmal vorsorglich vor den Herausforderungen eine Etage tiefer.

"Ich gehe nicht davon aus, dass eine Mannschaft mit 15 Punkten Vorsprung Zweitliga-Meister wird. Diesen Alleingang gab es im letzten Schalker Zweitligajahr nicht - und den wird es in der Saison 2023/2024 auch nicht geben", prophezeite der 60-Jährige im "WAZ"-Interview.

Schacht sieht in Hertha BSC ("ein großer Konkurrent") und dem HSV ("will noch einmal angreifen") zwei Traditionsklubs als gefährlichste Mitbewerber. Auch mit Fortuna Düsseldorf und dem FC St. Pauli sei vorne zu rechnen.

Deshalb ist der gebürtige Duisburger überzeugt, dass es "ein ganz hartes Jahr für Schalke wird". Er habe zwar "kein schlechtes Gefühl", sei allerdings "nicht euphorisch, eher realistisch", verriet Schacht.

FC Schalke 04: Schacht fordert "schlagkräftige Mannschaft"

Im Vordergrund steht beim FC Schalke 04 nun zunächst, den personellen Umbruch über die Bühne zu bringen. In Gelsenkirchen wird es erneut ein größeres Kommen und Gehen geben.

"Der neue Sportdirektor André Hechelmann ist jetzt mit Sportvorstand Peter Knäbel und Trainer Thomas Reis gefordert, eine neue, schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen", verdeutlichte Schacht.

Optimistisch stimmt ihn die positive Stimmung im Umfeld: "Wenn ich mit Leuten oder Fan-Clubs spreche, ist der Tenor meistens: Schalke hat gekämpft und alles probiert. Da ist niemand richtig sauer auf die Spieler."