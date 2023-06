Schalke legt großes Preisschild für Bülter fest

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Marius Bülter könnte den FC Schalke 04 verlassen

Eigentlich wollte der FC Schalke 04 mit Marius Bülter in die 2. Bundesliga gehen, doch der Angreifer hat offenbar andere Pläne. Deshalb haben die S04-Verantwortlichen nun ein Preisschild für den besten Torjäger des Klubs festgelegt. Und dieses hat es durchaus in sich.

Elf Tore hat Marius Bülter in der abgelaufenen Bundesliga-Saison für den FC Schalke 04 erzielt. Allein: zum Klassenerhalt reichte diese Top-Quote nicht. S04 musste trotz der Treffer des 30-Jährigen den Gang in das Unterhaus antreten. Doch Bülter will offenbar lieber weiter erstklassig spielen. Das haben zuletzt mehrere Medien berichtet.

Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen des FC Schalke nun festgelegt, welche Summe fällig wäre, um den noch bis 2025 gebundenen Angreifer aus seinem Vertrag loszueisen. Nach Informationen von "Sky", "Bild" und "WAZ" sind das immerhin fünf Millionen Euro für Bülter, dessen Marktwert auf rund 2,5 Millionen Euro geschätzt wird.

Warum diese vergleichsweise hohe Summe? S04 ist nicht gezwungen, Bülter zu verkaufen und sitzt damit am längeren Hebel. Außerdem ist er ein gefragter deutscher Spieler mit einem hohen Standing.

Vor einigen Tagen hieß es, dass Werder Bremen Interesse am Linksaußen habe, der auch als hängende Spitze oder im offensiven Mittelfeld agieren kann. Doch diese Spur erkaltete zuletzt. Auch zum FC Augsburg wird der Weg wohl nicht führen. Die Fuggerstädter waren ebenfalls Thema.

Stattdessen wird Bülter nun zum Unmut vieler Schalke-Fans mit der TSG 1899 Hoffenheim in Verbindung gebracht. Die Kraichgauer sind laut "Sky" im Poker um den 30-Jährigen klar vorn. Es soll bereits intensive und fortgeschrittene Gespräche gegeben haben.

Schalke 04: Bülter will nochmal gut verdienen

In der ersten Liga will Bülter laut "WAZ" noch einmal einen üppig dotierten Vertrag unterschreiben, anstatt auf Schalke lediglich ein Zweitliga-Gehalt zu kassieren.

Eine Präferenz hat der Offensivmann nach Informationen der vereinsnahen Zeitung offenbar nicht, derzeit deutet jedoch viel auf einen Wechsel nach Hoffenheim hin.

"Hätte nicht gedacht dass er zu so einem fanlosen Klub geht, nachdem er bei Union und bei uns war", schrieb ein S04-Fan zu den Gerüchten bei Twitter. Ein anderer: "Von Schalke nach Hoffenheim, was für ein Downgrade."

Doch so weit ist es noch nicht: Auch wenn der Poker mit der TSG auf die finale Phase zugeht, ist noch lange nichts unterschrieben. Ein Verbleib in Gelsenkirchen scheint jedoch kein Thema mehr zu sein.