Nächster Schalke-Star sucht wohl das Weite

IMAGO/TEAM2sportphoto

Rodrigo Zalazar (l.) will den FC Schalke 04 wohl verlassen

Nach dem Abstieg des FC Schalke 04 ist unwahrscheinlich, dass Rodrigo Zalazar den Königsblauen erhalten bleibt. Drei Interessenten strecken bereits die Fühler nach dem Uruguayer aus.

Wie die "Sport Bild" berichtet, will Zalazar den FC Schalke 04 verlassen. Demnach ist für den offensiven Mittelfeldmann "kaum vorstellbar", in der kommenden Saison mit den Knappen in der 2. Bundesliga zu spielen.

Dem Bericht zufolge haben bereits erste Interessenten bei Schalke angeklopft. Beim FC Turin aus Italien und beim spanischen Klub FC Villareal soll Zalazar auf dem Zettel stehen. Außerdem habe Palmeiras Sao Paulo aus Brasilien Interesse signalisiert.

Da ein Verkauf Zalazars wohl ordentliches Geld in die klammen Schalker Kassen spülen würde, ist ein Verkauf nicht ausgeschlossen, so die "Sport Bild", die drei bis fünf Millionen Euro als mögliche Ablöse nennt.

Der Vertrag des 23 Jahre alten Leistungsträgers beim FC Schalke 04 ist noch bis 2026 datiert. Da Zalazars Arbeitspapier keine Ausstiegsklausel besitzt und sowohl für die erste als auch die zweite Bundesliga gültig ist, wäre seine Ablöse frei verhandelbar.

Ausnahme: Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt besitzt in diesem Jahr eine Rückkaufoption für Zalazar. Diese werde die SGE aber nicht ziehen, hieß es im März in der "Sport Bild".

Bülter vor Wechsel vom FC Schalke 04 zur TSG Hoffenheim?

Neben Zalazar wird wohl auch Marius Bülter den FC Schalke 04 verlassen. Nach Informationen von "Sky", "Bild" und "WAZ" hat der Revierklub bereits ein Preisschild für den Stürmer festgelegt. Fünf Millionen Euro seien fällig, um den 30-Jährigen aus einem bis 2025 datierten Vertrag loszueisen.

Die heißeste Spur führte zuletzt zur TSG 1899 Hoffenheim. Die Kraichgauer sind laut "Sky" im Poker um den 30-Jährigen klar vorn. Es soll bereits intensive und fortgeschrittene Gespräche gegeben haben.