Bericht: Zweiter Sommertransfer des FC Bayern vor Abschluss

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Raphael Guerreiro wechselt vom BVB zum FC Bayern

Dass Raphael Guerreiro den BVB nach Ablauf seines Vertrages verlassen wird, stand bereits seit Wochen fest. Nun ist auch der neue Klub des Linksverteidigers klar: Den Portugiesen zieht es offenbar zum FC Bayern, mit dem nun auch die letzten Details geklärt sein sollen.

Die letzten Tage hatte sich bereits angedeutet, dass es Raphael Guerreiro nach Auslaufen seines Vertrages bei Borussia Dortmund zum FC Bayern ziehen wird. Nun scheint der brisante Wechsel kurz vor dem Abschluss zu stehen. Laut Informationen der "Sport Bild" wurden am Samstag die letzten vertraglichen Details geklärt.

Erst am Freitag hatte es im "Bild"-Podcast "Bayern-Insider" geheißen, dass der Wechsel noch an wenigen Punkten hake. Diese scheinen nun endgültig aus der Welt geschafft worden sein. Laut "Sport Bild" soll es dabei unter anderem um die Höhe der Provision für Guerreiros Berater gegangen sein.

Einer zeitnahen Verkündung des Deals stände somit nicht mehr im Wege. Zuvor müsse allerdings noch der obligatorische Medizincheck absolviert werden, der für die kommende Woche geplant ist.

Guerreiro zieht es vom BVB zum FC Bayern

Dass der ehemalige Profi der Westfalen überhaupt den Weg nach München findet, scheint ein Verdienst von Thomas Tuchel zu sein. Der Bayern-Cheftrainer soll laut "Sky" einen entscheidenden Anteil an der Verpflichtung des 29-Jährigen haben. Beide hatten in der Saison 2016/2017 auch beim BVB zusammengearbeitet.

Guerreiros Ehefrau Marrion hatte sich unlängst mit einem emotionalen Instagram-Post von den Dortmunder Fans verabschiedet. "Es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen. Es ist nach so vielen Jahren nicht einfach, die richtigen Worte zu finden", schrieb sie in dem Text, den der Account "spielerfrauen_bvb" in dem sozialen Netzwerk veröffentlichte.

"Meine Kinder sind hier unter euch geboren und aufgewachsen. Ich möchte heute Danke sagen. Danke für alles. Dafür, dass ihr dieses großartige Stadion und vor allem mein Mama Herz entzündet habt, wenn ich sehe, wie meine Kinder mit euch vibrieren", teilte Guerreiro weiter mit und sprach von Momenten "voller Emotionen und Freude".