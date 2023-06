Van Drongelen beim FC Schalke 04 gehandelt

IMAGO/Michael Taeger

Rick van Drongelen (r.) spielte zuletzt noch beim FC Hansa Rostock

Um seinen Kader für die 2. Bundesliga konkurrenzfähig zu bekommen, muss der FC Schalke 04 nach dem Abstieg aus der Bundesliga noch in allen Mannschaftsteilen nachrüsten. Vor allem in der Innenverteidigung besteht noch Handlungsbedarf, nachdem mit Maya Yoshida und Moritz Jenz zwei Leistungsträger der Rückrunde den Klub verlassen haben. Eine Spur führte zuletzt nach Berlin.

Dort nämlich steht Rick van Drongelen unter Vertrag. Der Niederländer soll laut Medienberichten auf Schalke diskutiert worden sein, nachdem er dem Klub wohl angeboten wurde.

Van Drongelen spielte in der abgelaufenen Spielzeit auf Leihbasis in der 2. Bundesliga für den FC Hansa Rostock, besitzt ansonsten beim 1. FC Union Berlin einen laufenden Vertrag bis 2025. In Rostock entwickelte sich der 24-Jährige zum Leistungsträger, bestritt insgesamt 23 Saisonspiele für Hansa. Der Klub von der Ostsee will den Abwehrrecken nur allzu gerne halten.

Nach Informationen der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" sind die Spekulationen, dass der Linksfuß auch beim FC Schalke anheuern könnte, derzeit nicht allzu heiß. Die Gelsenkirchener sollen derzeit primär daran arbeiten, doch noch einmal van Drongelens Landsmann Sepp van den Berg auszuleihen.

Van Drongelen spielte einst für den HSV in der Bundesliga

Der Youngster des FC Liverpool fiel auf Schalke lange Zeit verletzt aus, lief im Saisonendspurt allerdings in der S04-Hintermannschaft auf und überzeugte nicht nur Cheftrainer Thomas Reis. Zunächst wurde van den Berg allerdings wieder in Richtung FC Liverpool verabschiedet, wo er noch ein Jahr lang unter Vertrag steht.

Die sportliche Zukunft von Rick van Drongelen hingegen scheint derzeit noch ungewiss. In Fußball-Deutschland fasste der Abwehrspieler einst im Alter von gerade einmal 18 Jahren Fuß, als er für den HSV in dessen Abstiegssaison 18 Bundesliga-Spiele absolvierte.