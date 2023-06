Hernandez-Deadline beim FC Bayern enthüllt

IMAGO/Philippe Ruiz

Lucas Hernandez beim Reha-Training an der Säbener Straße

Lucas Hernandez hat in diesem Kalenderjahr noch kein einziges Pflichtspiel für den FC Bayern bestritten. Trotzdem bestimmt der Weltmeister von 2018 derzeit die Schlagzeilen bei den Münchnern. Grund ist der Poker um eine mögliche Vertragsverlängerung und das kolportierte Interesse von Paris Saint-Germain am Abwehrspieler. Jetzt hat der FC Bayern dem Spieler und sich selbst wohl eine Frist auferlegt.

Laut einem "Sport Bild"-Bericht will der deutsche Meister bis zum 14. Juni Klarheit in der Personalie haben - also bereits bis zum kommenden Mittwoch.

Bis zu diesem Tag absolviert Hernandez noch die letzten Tage seines Reha-Programms (nach Kreuzbandverletzung aus dem November 2022) am Vereinsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße. Anschließend verabschiedet sich der 27-Jährige in den Sommerurlaub.

Bis dahin wollen die Bayern-Bosse Klarheit darüber haben, ob sie in der bevorstehenden Saisonvorbereitung mit dem französischen Nationalspieler planen können oder nicht.

Heißt im Umkehrschluss: Bis Mittwoch muss bei den Bayern ein hochattraktives Angebot von PSG eingehen, welches den deutschen Branchenprimus zum Verkauf des Defensivmannes bewegen könnte.

Hernandez kostete einst 80 Millionen Euro Ablöse

Nach Informationen des Fachmagazins muss Paris Saint-Germain mindestens 50 Millionen Euro als Ablösesumme auf den Tisch legen, um die Münchner überhaupt zum Nachdenken zu bewegen.

Außerdem soll der Klub mittlerweile auch über einen neuen Vierjahresvertrag für Hernandez nachdenken. Bis zuletzt wurde dem Abwehrrecken wohl nur ein neuer Kontrakt über drei Jahre angeboten.

Der französische Renommierklub aus Paris soll Hernandez derweil sogar mit einem Fünfjahresvertrag an die Seine locken wollen.

Spätestens zum Wochenstart dürfte die Causa Hernandez in ihre entscheidende Phase gehen. Vor vier Jahren war der Linksfuß für 80 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid zu den Münchnern gewechselt.