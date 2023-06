Bellingham-Erbe? Tielemans offiziell vom Markt

IMAGO/Joe Giddens

Youri Tielemans wurde immer wieder mit dem BVB in Verbindung gebracht

Über Monate hinweg wurde Youri Tielemans immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Der Mittelfeldspieler galt als möglicher Erbe von Jude Bellingham beim BVB. Mittlerweile scheint klar: Tielemans wird nicht ins Ruhrgebiet zum Fußball-Bundesligisten wechseln.

Statt eines Wechsel von Leicester City zum BVB hat sich der 26-Jährige mit dem englischen Ligakonkurrenten Aston Villa auf einen Vertrag geeinigt. Das bestätigten Aston Villa.

"Aston Villa freut sich, bekannt geben zu können, dass der Verein eine Einigung über die Verpflichtung von Youri Tielemans erzielt hat. Der belgische Nationalspieler wird am 1. Juli offiziell zu den Villans wechseln, nachdem sein Vertrag bei Leicester City ausgelaufen ist", heißt es in einer Meldung der "Löwen".

Vor allem Aston-Villa-Teammanager Unai Emery soll laut Transferexperte Fabrizio Romano in den letzten Tagen auf das Gaspedal gedrückt haben, um die Personalie klarzumachen. Er habe den Spieler demnach direkt kontaktiert und angerufen, um ihn zu überzeugen.

Tielemans über Monate auch beim BVB gehandelt

Youri Tielemans war in den letzten Wochen und Monaten eines der am heißesten auf dem Transfermarkt gehandelten Eisen. Sein derzeitiger Vertrag bei Leicester City doch am Monatsende aus, ein Wechsel erfolgt ergo ablösefrei, dürfte jedoch mit einem stattlichen Handgeld sowie einem hohen Gehalt einhergehen.

Der Mittelfeldmann war bei den Foxes in den letzten Jahren eine feste Größe auf den zentralen Mittelfeldpositionen, bestritt in den letzten vier Spielzeiten jeweils mindestens 31 Meisterschaftspartien für seine Farben.

Die Spekulationen, dass Tielemans auch beim BVB hoch im Kurs stehen würde, hielten sich immer wieder hartnäckig. Noch im Frühjahr galt Borussia Dortmund als einer der Top-Anwärter auf eine Verpflichtung des 58-maligen Nationalspielers, der sich nun aber dem Tabellensiebten der abgelaufenen Premier-League-Spielzeit anschließen wird.