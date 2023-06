Schalke-Star verabschiedet sich mit emotionalem Statement

IMAGO/Revierfoto

Moritz Jenz (2.v.r.) verlässt den FC Schalke 04 wieder

Moritz Jenz gehörte zweifelsfrei zu den Gewinnern der abgelaufenen Bundesliga-Rückrunde beim FC Schalke 04. Wenngleich der Innenverteidiger den erneuten Abstieg der Königsblauen nicht verhindern konnte, so verlieh der der S04-Hintermannschaft doch direkt Stabilität und Qualität. Nur allzu gerne hätte der FC Schalke daher mit Jenz verlängert.

Im Falle des Klassenerhalts hätten die Gelsenkirchener wohl eine Kaufoption für Moritz Jenz ziehen können, die sich laut Medienberichten auf rund vier Millionen Euro belaufen hätte.

Doch nach elf Bundesliga-Einsätzen des 24-Jährigen, in denen der FC Schalke fünfmal zu Null spielte, endete die gemeinsame Zeit nach dem verpassten Klassenerhalt.

Jenz steht noch bis 2026 beim französischen Erstligisten FC Lorient unter Vertrag, allerdings mehrten sich zuletzt schon die Gerüchte um mögliche Interessenten aus anderen europäischen Top-Ligen.

Jenz: "Hat einige Zeit und viele Tränen gekostet"

Der Abwehrspieler selbst verabschiedete sich nun mit emotionalen Worten von den Anhängern des FC Schalke.

"Es hat einige Zeit und viele Tränen gekostet, mich mit dem Schicksal abzufinden, dass ich in der kommenden Saison nicht Teil von S04 sein werde. [...] Ich bin äußerst enttäuscht, dass wir trotz all der unglaublichen Bemühungen der Mannschaft und euch Fans den Abstieg nicht verhindern konnten", schrieb Jenz, der als Leihspieler des FC Celtic in der Hinrunde sogar noch Champions League gespielt hatte.

"Die Entscheidung, mich von euch zu trennen, war leider unausweichlich und lag weder in meiner noch in der Hand von Schalke 04. [...] Ich möchte auch Thomas Reis und seinen Mitarbeitern dafür danken, dass sie es jeden Tag zu einem Privileg gemacht haben, für Schalke 04 zu trainieren, hart zu arbeiten, hart zu spielen und der Mannschaft das Gefühl zu geben, das Unmögliche zu erreichen."

Er hoffe darauf, "für immer" freundschaftlich mit dem FC Schalke verbunden bleiben zu können. Aufgrund seines Einsatzwillens hatte er sich bei den königsblauen Fans in der Rückrunde schnell Anerkennung verdient.