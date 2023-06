FC Bayern befeuert Gerüchte um Eberl und Krösche

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

Max Eberl soll eine Rolle in den Überlegungen des FC Bayern spielen

Kaum war der Gewinn der elften deutschen Meisterschaft in Serie auf der Zielgeraden der Bundesliga-Saison 2022/23 eingetütet, da sickerte durch, dass Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandchef Oliver Kahn beim FC Bayern keine Zukunft mehr haben. Die Nachfolge von Kahn trat Ex-Finanzchef Jan-Christian Dreesen an, Salihamidzics Posten ist noch vakant. Zur Suche nach einem neuen starken Mann hat Präsident Herbert Hainer nun Stellung bezogen.

"Prinzipiell wollen wir wieder einen Sportvorstand haben, aber hier geht Qualität vor Schnelligkeit. Wir sind überhaupt nicht unter Zeitdruck", erklärte Herbert Hainer bei "Bild-TV" und gab dann einen äußerst interessanten Einblick in die Planungen: "Denn eines ist auch klar: die Leute, die wir suchen, sitzen nicht zuhause und warten auf einen Anruf, die stehen in der Regel alle unter Vertrag."

Worte, die reichlich Öl in die ohnehin lodernden Feuer der Gerüchteküche gießen. Zuletzt galten vor allem Max Eberl von RB Leipzig und Eintracht Frankfurts Sportchef Markus Krösche als Top-Anwärter auf den Job. Auch Stefan Reuter vom FC Augsburg wurde gehandelt.

Angesprochen auf die Spekulationen, wiegelte Hainer allerdings ab. "Ich werde jetzt hier keine Namen diskutieren", stellte der 68-Jährige mehrfach heraus und betonte erneut, dass man zur Not auch warten werde: "Als Matthias Sammer einst gegangen ist [2016, d.Red.], hatten wir über ein Jahr keinen Sportvorstand und sind dennoch deutscher Meister geworden", so Hainer.

FC Bayern "aktuell sehr gut aufgestellt"

Außerdem sei man "aktuell sehr gut aufgestellt". Neben Hainer, Dreesen, Ehrenpräsident Uli Hoeneß und dem Technischen Direktor Marco Neppe mischt derzeit der unlängst in den Vorstand zurückgekehrte langjährige Bayern-Macher Karl-Heinz Rummenigge in der Entscheidungsfindung mit.

Vor allem Hoeneß und Rummenigge, die den FC Bayern über 20 Jahre formten, verkörpern für Hainer "geballtes Fußballwissen". "Wir wären ja mit dem Klingelbeutel gepudert, wenn wir dieses Wissen nicht nutzen würden", betonte der Bayern-Boss

Ob Kahn jemals zum deutschen Rekordmeister zurückkehrt, steht in den Sternen. Zumal die Trennung alles andere als ruhig vonstatten ging. Hainer zeigt sich allerdings zuversichtlich, dass sich die Wogen glätten lassen.

"Es steht ganz außer Frage, dass Oliver eine der Ikonen des FC Bayern ist, er hat so viele Titel mit uns gewonnen. Ich habe erst letzte Woche mit ihm telefoniert und der FC Bayern ist immer bereit, die Hand auszustrecken. Ich bin sehr sicher, das Oliver Kahn wieder in die Bayern-Familie zurückkehren wird. Wie es sich für einen so verdienten Spieler auch gehört", äußerte sich Hainer zu einem erfolgten Austausch mit dem Ex-Keeper, der seine Demission nicht ohne weiteres akzeptiert hatte und von den Meisterfeierlichkeiten ausgeladen wurde.

Kehrt Tapalovic zum FC Bayern zurück

Näher scheint hingegen eine Rückkehr des langjährigen Torwarttrainers Toni Tapalovic zu stehen.

Es werde "noch viel Wasser die Isar herunterlaufen", stellte Hainer zwar heraus, machte dann aber Hoffnung: "Wir haben und vor einiger Zeit getrennt, aber er ist immer mal wieder bei uns zu Gast und wir wissen, dass er sehr gut und eng mit Manuel Neuer zusammengearbeitet hat.". Bestätigen könne er die Gerüchte um ein Comeback des Coaches, der auf Wunsch von Ex-Trainer Julian Nagelsmann entlassen wurde, allerdings "noch gar nicht".

Sehr Zuversichtlich zeigte sich Hainer hingegen, dass der ganz große sportliche Erfolg an die Isar zurückkehrt: "Ich glaube, dass der FC Bayern immer in der Lage ist, die Champions League zu gewinnen. Wir haben es 2020 bewiesen. Wir tun alles dafür, um auch in der Zukunft eine schlagkräftige Mannschaft zu haben."